Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni
Ödüllerin verilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi
Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu'nda Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'ne katıldı. (2)
Kaynak: AA
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