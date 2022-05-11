Bakan Ersoy'un eşi, Kırklareli'de tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Ersoy'un eşi, Kırklareli'de tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti

11.05.2022 15:11
Bakan Ersoy'un eşi, Kırklareli'de tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberinde bazı sanatçılar ve oyuncularla 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberinde bazı sanatçılar ve oyuncularla 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Türkiye'de turizmi canlandırmak ve şehirleri kalkındırmak için düzenlenen 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Merve Özbey, Özge Borak, Şafak Sezer, Safiye Avcı Çakmak ve İbrahim Kendirci ile birlikte Kırklareli'ne geldi. Vali  Osman Bilgin ile eşi İlknur Bilgin tarafından karşılanan Ersoy ve beraberindekiler, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan Longoz Ormanları, Fatih Dökümhanesi, Mert Gölü ve İğneada beldesini gezdi.


Bakan Ersoy'un eşi, Kırklareli'de tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti
Bakan Ersoy'un eşi, Kırklareli'de tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti
Bakan Ersoy'un eşi, Kırklareli'de tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti
Bakan Ersoy'un eşi, Kırklareli'de tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti
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Mehmet Nuri Ersoy, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy'un eşi, Kırklareli'de tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti - Son Dakika


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