Bakan Foster'dan öğrencilere "Birleşik Krallık'ı seçin" çağrısı - Son Dakika

Bakan Foster'dan öğrencilere "Birleşik Krallık'ı seçin" çağrısı

16.11.2020 16:45
Bakan Foster'dan öğrencilere

Birleşik Krallık Sınırlar ve Göç Bakanı MV Kevin Foster, Uluslararası Öğrenci Günü'nde, Türkiye'den daha fazla öğrenciyi okumak için Birleşik Krallık'ı seçmeye çağırdı.

Birleşik Krallık Sınırlar ve Göç Bakanı MV Kevin Foster, Uluslararası Öğrenci Günü'nde, Türkiye'den daha fazla öğrenciyi okumak için Birleşik Krallık'ı seçmeye çağırdı.

Foster, uluslararası öğrenci günü için yapılan yıllık kutlama töreni vesilesiyle, öğrenim için Birleşik Krallık'ı seçmeye devam etmenin nedenleri arasında yeni Öğrenci Rotası inisiyatifini ve Covid-19 kapsamındaki vize esnekliğini göstererek, Birleşik Krallık'ın kapılarının öğrencilere açık olduğunu belirtti.

Geçen yıl, Türkiye'den 2000'i aşkın öğrenciye Birleşik Krallık için öğrenci vizesi verildi. Buna ek olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin yüzde 99'unun öğrenci vizesi başvuruları olumlu cevaplandı ki bu da Birleşik Krallık'a yapılan öğrenci vizesi başvurularının büyük bir çoğunluğuna vize verildiğini gösteriyor.Ayrıca, Birleşik Krallık'ın yeni Öğrenci Rotası uygulaması, altı ay öncesinden başvuru yapma imkanı ve öğrenci vizelerini Birleşik Krallık'tan uzatabilme fırsatı gibi ek faydalar sunarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin başvurularını çok daha kolay ve elverişli hale getirme sözü veriyor. Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında Birleşik Krallık, 2020-21 akademik yılının tamamı boyunca uzaktan öğrenim izni vermek ve Türk öğrencilerin seyahatlerine imkan sağlamak için süresi dolan binlerce vizeyi ücretsiz olarak yenilemek de dahil, öğrenciler için vize esnekliği sağlayan ilk ülkelerden biriydi. Tüm bunların yanı sıra, 2021 yazında Birleşik Krallık, uygun öğrencilerin okullarından mezun olduktan sonra iki yıl boyunca çalışmak veya iş aramak üzere Birleşik Krallık'ta kalmalarına imkan sağlayacak olan Mezun Rotası adlı yeni bir mezuniyet sonrası çalışma vizesini de uygulamaya koyacak. Sınırlar ve Göç Bakanı Kevin Foster konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Türk öğrenciler, daima camiamızın önemli bir parçası oldu ve dünya lideri üniversitelerimizde daha çok Türk öğrenciyi ağırlamak istiyoruz. Çok basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, en iyi ve en zeki öğrencilerin Birleşik Krallık'ta okumasını istiyoruz ve iste bu yüzden vize başvurusu sürecini bu kadar kolaylaştırdık. "Birleşik Krallık, daima uluslararası öğrencilere değer verip onlara kapılarını açmaya devam edecek ve şimdi ya da gelecekte, Türk öğrencilerin potansiyellerine ulaşmak için okumayı tercih edecekleri ülkenin Birleşik Krallık olmasını istiyoruz."Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ise şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl, 2000'ı aşkın Türk öğrencinin vize başvurusu olumlu sonuçlandı. Bu, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki güçlenmekte olan ilişkilerin bir kanıtı. "Ama bunun da ötesinde, olumlu sonuçlanan her vize başvurusu, yeni bir öğrencinin daha kariyer edinmek, ufkunu geliştirmek ve Birleşik Krallık'ın sunduklarından faydalanmak için Birleşik Krallık'a geleceği anlamına geliyor. Bunun bu şekilde devam edeceğini ve Türkiye'den daha pek çok öğrencinin bu yolculukta yurttaşlarını takip edeceğini umuyoruz."Öğrenci Rotası ve Mezun Rotası, Birleşik Krallık'ın, Ocak 2021'de açacağı yeni vize ve göç sistemi olan puan bazlı sisteminin bir parçası. Bu sistem sayesinde, kişilerin hangi ülke vatandaşı olduğu değil becerilerinin dikkate alınacağı daha adil ve daha net bir sistem oluşturulması hedefleniyor. Uluslararası Öğrenciler Günü, dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin önemini vurgulamak için her yıl 17 Kasım'da kutlanıyor.

Birleşik Krallık'ın yeni puan bazlı vize sistemi ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye gov.uk adresinden ulaşılabiliyor. (Fotoğraflı)


Bakan Foster'dan öğrencilere Birleşik Krallık'ı seçin çağrısı
Bakan Foster'dan öğrencilere Birleşik Krallık'ı seçin çağrısı

Birleşik Krallık, Kevin Foster, Türkiye, GÖÇ, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Foster'dan öğrencilere 'Birleşik Krallık'ı seçin' çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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