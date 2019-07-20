Bakan Gül'den Ankara Barosu'na ziyaret
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Bilal Temel, Ankara Barosunu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:05 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan
ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Bilal Temel
, Ankara
Barosunu ziyaret etti.
Barodan yapılan açıklamaya göre, ziyarette yargı reformu strateji belgesinin yasalaşma süreci, Ankara'da yapılacak tek adliye ve avukatların emekliliğinde sandık kurulması yönündeki proje ile gündemdeki diğer konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Aşkın Demir ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
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