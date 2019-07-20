Son Dakika Haberleri: Bakan Gül'den Ankara Barosu'na ziyaret
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Bakan Gül'den Ankara Barosu'na ziyaret

54 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Bilal Temel, Ankara Barosunu ziyaret etti.

Bakan Gül'den Ankara Barosu'na ziyaret, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Bilal Temel, Ankara Barosunu ziyaret etti.
Barodan yapılan açıklamaya göre, ziyarette yargı reformu strateji belgesinin yasalaşma süreci, Ankara'da yapılacak tek adliye ve avukatların emekliliğinde sandık kurulması yönündeki proje ile gündemdeki diğer konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Aşkın Demir ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
Abdülhamit Gül, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:05 Kaynak: AA
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