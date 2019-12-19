Bakan Gül: Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili yargı titizlikle çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Gül: Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili yargı titizlikle çalışıyor - Son Dakika

Bakan Gül: Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili yargı titizlikle çalışıyor

6 saat önce

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından olduğu değerlendirilen N.G.B.'nin (45) Ukrayna'da yakalanması ve iade süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Gül: Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili yargı titizlikle çalışıyor, System.String[]

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından olduğu değerlendirilen N.G.B.'nin (45) Ukrayna'da yakalanması ve iade süreciyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Gül, "Cinayetle ilgili yargı titizlikle çalışmasını sürdürmekte. Bizler de gerekli temaslarımızı yaparak, tüm gayretleri ortaya koyuyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gül, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Özgür Arduç'un daha önce tutuklu yargılanırken, açık cezaevine alınması ve firar etmesiyle ilgili başlatılan soruşturmanın hatırlatılması üzerine Bakan Gül, "Sonucunu bekliyoruz" diye konuştu.

Kadına şiddetin engellenmesine yönelik genelge yayımlanmasıyla ilgili Bakan Gül, "Kadına yönelik şiddet sadece yargıya bırakılacak bir konu değil. Yargı fiil gerçekleştikten sonra cezayı ödetici bir meseleyi ortaya koymakta. Bu sorun hiç yaşanmadan medya, sivil toplum olarak tüm kurumlar olarak hep birlikte mücadele etmek, bu olayların yaşanmaması için çalışmak lazım. Ama yargı sürecinde soruşturma aşamasına uygulamada yaşanan bazı hususlar ile ilgili bir genelge ortaya kondu. Umarız bu tür hadiseler hiç yaşanmaz. Büyük bir titizlikle bu mücadele sürdürülür" dedi.

Bakan Gül, Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından olduğu değerlendirilen N.G.B.'nin Ukrayna'da yakalanmasının ardından iade sürecine ilişkin "Cinayetle ilgili yargı büyük titizlikle çalışmasını sürdürmekte. Bizler de gerekli tüm temaslarımızı yaparak, tüm gayretleri ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Gül'ün açıklaması

Haber:  ANKARA, -


Necip Hablemitoğlu, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet
Eski bakan da telefon dolandırıcıların tuzağına düştü, 500 bin TL'sini kaptırdı Dolandırılan eski bakan Aytekin: Maalesef bu işi yaptım Eskişehir'de "çocuğa cinsel istismar" davası sanığına 12 yıl 11 ay hapis cezası

Son Dakika Haberleri
18:41 Gelecek Partisi'nde Davutoğlu genel başkan seçildi - Son Dakika
18:40 Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
18:40 Denizlispor Başkanı Çetin'in Fethiye'de darbedildiği iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika
18:40 Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 16 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika
18:35 Kış Turizmi Kongresi Atatürk Üniversitesinde başladı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika
17:38 Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:42:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Gül: Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili yargı titizlikle çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]