Bakan Gül: "(Nöbetçi noterlik uygulaması) Salgının seyrine göre yine uygulama başlayacaktır" - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, e-Noter uygulaması lansman toplantısına katıldı. (1)

"Adeta, deyim yerindeyse, hukuk alanında koruyucu hekimlik vazifesini üstlenmektedir noterlerimiz"

"(Nöbetçi noterlik uygulaması) Bildiğiniz gibi 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren çok önemli bir devrimi, nöbetçi noterlik uygulamasını faaliyete geçirdik. 17 Mart tarihine kadar uyguladığımızı bu kısa süre içerisinde 810 bin 448 işlem tesis edilmiştir."

"(Nöbetçi noterlik uygulaması) Salgının seyrine göre yine uygulama başlayacaktır"

"6 Nisan 2019 tarihinde yine yurt dışında yapılan işlemlerle, noterlik işlemlerinin Türkiye'de yetkilendirilen kişiler eliyle alınması ya da buradan bir suretinin alınması da sağlanmıştır. Böylece yurt dışındaki vatandaşlarımızın da işlerini daha hızlı, daha kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmelerine imkan sağlanmıştır"

"Bugüne dek 30 bin 361 işlem yapılmıştır. Vatandaşlarımızın ilgisi de günden güne yine artmaya devam etmektedir. Böylece nerede olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın yanında tüm kurumlarımızla olduğumuzu hissettiren bu uygulama başarıyla faaliyete geçmiş ve başarıyla da uygulanmaktadır"