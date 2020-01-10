Bakan Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Nafakayla ilgili ciddi mağduriyetlerin yaşandığı bizlere de iletilen bir konu. Ömür boyu nafaka hususu bir taraf için gerçekten eziyet. Eğer hali vakti yerindeyse kadın da ödüyor. Kadın, erkek diye de bakmamak lazım. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı, öneriler de getirildi. Birçok alternatif olabilir" dedi.



Adalet Bakanı Gül, Ankara Hakimevi'nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek 2019 yılını değerlendirdi ve basın mensuplarının sorularıır yanıtladı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan Casim Ozan Çeltik'e verilen hapis cezasına ilişkin soru üzerine Gül, olayın herkesi derinden üzdüğünü, Özek'in o halinin herkesin içini yaraladığını söyledi. Kanunların toplumun sorunlarını çözmek için çıkarılan temel metinler olduğunu kaydeden Gül, "Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti, bu konudaki o olayın ya da buna benzer olaylara karşı en insani, en vicdani bir tepkinin ortaya konması insanların ortak beklentisi. O anlamda Cumhurbaşkanımızın söylediği bunlara yönelik genel ifadeler, herkesin de duygusuna tercüman olan ifadeler" şeklinde konuştu.



"Yargı siyasi veya değil diye ayrım yapmaz"



FETÖ'nün "siyasi ayağı"na yönelik soruşturma yapılıp yapılmadığına ilişkin soru üzerine Gül, "Yargı siyasi veya değil diye ayrım yapmaz. Gereğini yapar ve yapmaktadır. Hiçbir yargı mercii buna gözünü kapatamaz. FETÖ ile mücadelede asla rehavete düşmeden çalışma yapmak gerekiyor. Ucu nereye gidiyorsa sonuna kadar gidecek bir mücadele ve yaklaşım perspektifini ortaya koymak gerekmektedir. FETÖ üyeliği anlamında bir suç teşkil eden eylemleri olan kim varsa, kimsenin bu konuda bağışıklığı yoktur. Herkes, nerede, hangi kurumda olursa olsun, hangi ayağı olursa olsun elbette yargı ve ilgili tüm kurumlar bunu tespit edip bu mücadeleyi vermektedir" dedi.



"'Hepsini temizledik, kimse kalmadı' diye bir yaklaşıma sahip olamayız"



Gül, FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü, dün de Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun gündeminde bu konunun olduğunu bildirerek, "Bu hafta da çalışmalar devam edecek. 'Hepsini temizledik, kimse kalmadı' diye bir yaklaşıma sahip olamayız. Bu konuda Hakimler ve Savcılar Kurulu titizlikle çalışmasını sürdürüyor" diye konuştu.



MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut hakkında Ankara Barosu tarafından başlatılan disiplin soruşturmasının sorulması üzerine Gül, "Baronun soruşturması kabul edilemez. Yücel Bulut, değerli bir hukukçu ve milletvekilidir. Yargı bu konuda hassasiyet gösterirken, tüm kurumların da elbette aynı hassasiyeti göstermesi lazım. İnsanların lekelenmesi asla kabul edilir bir durum değil" ifadelerini kullandı.



Gül, MHP'nin sunduğu şartlı ceza indirimine ilişkin çalışma olup olmadığına yönelik soru üzerine hem AK Parti grubunun, hem yönetiminin, hem de Adalet Bakanlığının bu konu üzerinde çalıştığını kaydetti. Gül, "Bu konu üzerinde tüm yönleriyle iyi halliliğe varıncaya kadar masaya yatırılması gereken bir konu. Partinin yetkili kurullarına da yaptığımız teknik çalışmaları sunduk. Ama kanun nasıl şekillenir, çerçevesi nasıl belirlenir bu Meclisin, özellikle AK Parti grubunun vereceği kararla ortaya çıkacaktır" dedi.



"Ömür boyu nafaka hususu bir taraf için gerçekten eziyet"



Süresiz nafakaya ilişkin soru üzerine Gül, "Nafakayla ilgili ciddi mağduriyetlerin yaşandığı bizlere de iletilen bir konu. Ömür boyu nafaka hususu bir taraf için gerçekten eziyet. Eğer hali vakti yerindeyse kadın da ödüyor. Kadın, erkek diye de bakmamak lazım. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı, öneriler de getirildi. Birçok alternatif olabilir. Ülkelere baktığımızda belli süreleri olanlar var. Hakimin takdirine bırakılan yerler de var. Hakim tarafların durumuna göre kendi karar verebiliyor. Bunların hangisi mümkün, ne şekilde olabilir, bu Meclisin takdirinde olacak bir konu. Ama bunu çözerken aldığı 300-400 lirayla hayatını sürdüren kadının nafakasının elinden alınması da ayrıca yeni bir mağduriyet yaratabilir. Dolayısıyla bu adımı atarken yeni mağduriyetler oluşmasına izin verilmemesi gerekir" diye konuştu.



Wikipedia'nın ne zaman açılacağı sorusu üzerine Gül, Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia kararının gerekçesinin henüz yayınlanmadığını belirterek, "Elbette Anayasa Mahkemesi'nin kararı bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi'nin kararı elbette hem idare, hem mahkeme tüm ilgilileri bağlayan bir süreçtir. O uygulanacak bir konudur" ifadelerini kullandı. - ANKARA