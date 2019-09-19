Son Dakika Haberleri: Bakan gül, şehit savcı uzun adına bilişim sınıfı açtı (2)
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Bakan gül, şehit savcı uzun adına bilişim sınıfı açtı (2)

36 dakika önce

ŞEHİT SAVCININ MEZARINA ZİYARETAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tunceli'de 2012 yılında, PKK'lı teröristlerce şehit edilen savcı Murat Uzun'un İlkadım ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti.

Bakan gül, şehit savcı uzun adına bilişim sınıfı açtı (2), System.String[]

ŞEHİT SAVCININ MEZARINA ZİYARET
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tunceli'de 2012 yılında, PKK'lı teröristlerce şehit edilen savcı Murat Uzun'un İlkadım ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Şehit savcının kabrine gül bırakılırken, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Mezar ziyaretinde; Bakan Gül'ün yanı sıra Vali Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit savcı Murat Uzun'un eşi Cihan Uzun, annesi Ayşe ve babası Hamit Uzun da bulundu. Bakan Gül, daha sonra şehit eşi Cihan Uzun'u evinde ziyaret etti.
Adalet Bakanı Gül, ardından Çarşamba ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi'ne giderek, öğrenciler ve öğretim görevlileri ile bir araya geldi. Bakan Gül, programlarının ardından Çarşamba Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etti.


Murat Uzun, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:45 Kaynak: DHA
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