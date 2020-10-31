Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi

31.10.2020 18:55
Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi, System.String[]

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de çöken Doğanlar ve Rızabey apartmanlarındaki enkazlarda yapılan arama- kurtarma çalışmalarını inceledi.

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de çöken Doğanlar ve Rızabey apartmanlarındaki enkazlarda yapılan arama- kurtarma çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Gül ve Kurum, daha sonra depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenaze törenine katıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde kurulan kriz merkezindeki incelemelerinin ardından tamamen çöken Doğanlar ve Rızabey apartmanlarındaki enkazlarda inceleme yapmak için bölgeye geldi. Gül ve Kurum, AFAD yetkililerinden kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı, çalışmaları inceledi.

Bakan Kurum, kurtarma çalışmalarının yapıldığı Doğanlar Apartmanındaki incelemesi sırasında yaptığı açıklamada, "Enkazda altındaki kardeşlerimiz en kısa sürede kurtaracağız" dedi.

Bakanlar Gül ve Kurum, daha sonra Hacılar Kırı Mezarlığında cenaze törenine katıldı. Doğanlar Apartmanında hayatını kaybeden Nazmiye Doğrayan ile Fatma Öztürk'ün cenaze namazlarını da kılan iki bakan aile ve yakınlarına başsağılğı diledi.


Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi
Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi
Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi
Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi
Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi
Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi
Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi
Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi
Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi
Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi
Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi
Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi
Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi
Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi
Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi

Abdülhamit Gül, Arama Kurtarma, Murat Kurum, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Gül ve Kurum çöken apartmanlardaki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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