Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg\'un yeni modeli T10F ile geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu'na yerli otomobil Togg'un yeni modeli T10F ile geldi.

Bakan Kacır makam aracı olarak kullandığı Togg'un 'Oltu' renkli T10F modeli ile Meclise gelirken, bakan yardımcıları da T10X modeli araçlarla Kacır'a eşlik etti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Meclis binası önünde görüştü. İki bakan, ardından birlikte Genel Kurul Salonu'na girdi.

TOGG T10F ÖZELLİKLERİ

TOGG T10F, Türkiye'nin yerli elektrikli sedan otomobili olarak tasarlanmış bir fastback elektrikli araç modelidir. Aracın gövde stili aerodinamik fastback sedan olarak belirlenmiş olup sportif ve modern bir tasarıma sahiptir. Üretimi 2025 yılında başlamıştır ve arka motor/ arkadan itişli (RWD) veya çift motorlu dört tekerden çekişli (AWD) seçeneklerle sunulmaktadır.

2 FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ

T10F'de iki farklı batarya seçeneği bulunur: Standart versiyon için 52,4 kWh batarya, uzun menzil için 88,5 kWh batarya kullanılabilir. Bu batarya seçenekleri sayesinde araç WLTP standartlarına göre yaklaşık 350 km'den 623 km'ye kadar menzil sunabilmektedir.

Performans açısından, tek motorlu arka itişli versiyon yaklaşık 218 hp (160 kW) güç ve 350 Nm tork üretirken, çift motorlu AWD versiyon 435 hp (320 kW) güç ve 700 Nm tork seviyelerine ulaşır. AWD versiyonun 0–100 km/s hızlanması yaklaşık 4,4 saniye civarındadır.

SÜRTÜNME KATSAYISI DÜŞÜK SEVİYELERDE

T10F'in aerodinamik verimliliği yüksek olup sürtünme katsayısı düşük seviyelerdedir. Araçta 7 hava yastığı ve gelişmiş güvenlik/yardım sistemleri (örneğin adaptif cruise kontrol, şerit takip desteği, kör nokta uyarısı gibi ADAS özellikleri) standart ya da opsiyonel olarak sunulmaktadır.

İç mekânda modern dijital donanımlar dikkat çeker; geniş panoramik bilgi-eğlence ekranı, dijital gösterge paneli ve bağlantı özellikleriyle yüksek teknoloji deneyimi sağlanır. Ayrıca araç 180 kW hızlı şarj desteği ile bataryayı kısa sürede %20'den %80'e kadar doldurma imkânı sunar.