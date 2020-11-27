Bakan Karaismailoğlu: 2020 sonunda 5-A uydumuzu uzaya fırlatacağız - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: 2020 sonunda 5-A uydumuzu uzaya fırlatacağız

27.11.2020 13:38
Bakan Karaismailoğlu: 2020 sonunda 5-A uydumuzu uzaya fırlatacağız, System.String[]

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi İzmit Kavşağı-Akyazı Hattı şantiyesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2020 sonunda 5-A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Yine 2021'in Haziran ayında 5-B uydumuzu uzaya fırlatacağız.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi İzmit Kavşağı-Akyazı Hattı şantiyesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2020 sonunda 5-A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Yine 2021'in Haziran ayında 5-B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Yine 2022 yılı başlarında yerli ve milli uydumuzu 6-A'yı uzaya fırlatmak için canla başla, bütün arkadaşlarımızla birlikte düzenli çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi İzmit Kavşağı-Akyazı Hattı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiyede yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, tamamlanan yolların yakıt, zaman ve çevre konusunda tasarruf sağladığın ifade ederek, "Bütün amacımız vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, ekonomik canlılığa destek olmak ve ülkemizin gelecek hedeflerine katkı sağlamak için 400 bin kişilik bir ordu ile çalışıyoruz. Her bir yol, yatırım aşamasından başlayarak artan bir istihdama sosyal ve ekonomik gelişimlere ortam hazırlıyor. Tamamlanan otoyollarımız zaman, yakıt ve çevre konusunda tasarruflar sağlayarak vatandaşımıza hizmet olarak geri dönüyor" dedi.Mevcut trafiğin yüzde 75'inin 28 bin kilometrelik bölünmüş yolda seyrettiği bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, 28 bin kilometrelik bölünmüş yolun yapılmasıyla yıllık yaklaşık 18 milyar 501 milyon liralık tasarruf sağlandığına işarete etti. Bakan, "Bunun yaklaşık 6 milyar 905 milyon lirası yakıttan, 11 milyar 596 milyon lirası seyahat süresindeki kısalmalardan iş gücü tasarrufu olarak sağlanmıştır. Ayrıca, emisyon salınımından da 3 milyon 877 bin 289 ton azalma sağlanmıştır. Tabi ki karbon emisyonundan ve çevreye verdiğimiz katkılar da ayrıca bir fayda maliyet değeri oluşturuyor" diye konuştu.18 YILDA 910 MİLYAR TL YATIRIMBakan Karaismailoğlu, 18 yılda ulaşım ve iletişim hizmetlerine 910 milyar TL yatırım yapıldığını belirterek, "Bizler bu yolları, bu köprüleri ve tünelleri yaparak Türkiye'nin her yerine ulaşımı kesintisiz hale getiriyoruz. Bütün bunların yanında her ulaşım modunda dünyanın köprüsü olmak, bize ticari rotaların coğrafyamıza odaklandığı bir dönemde benzersiz avantajlar sağlıyor. Bu strateji doğrultusunda Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde son 18 yılda ulaşım ve iletişim hatlarına 910 milyar lira yatırım yaptık. Bu yatırımların yüzde 62'si karayollarında. Bundan sonraki yatırımlarımız demiryolu ağırlıklı olarak devam edecek. Bugüne kadar demiryolu yatırımlarında yüzde 18 olan payı, ilk aşamada yüzde 50'lere daha sonra da yüzde 60'lara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.'UYDULARIMIZI BİR BİR UZAYA GÖNDERİYORUZ'Bakan Karaismailoğlu, "Dünya ticaretinde, mavi vatanımızda her gün artan limanlar, gemiler inşa ediyoruz. Uydularımızı bir bir uzaya gönderiyoruz. 2020 sonunda 5-A'yı uzaya fırlatacağız. Yine 2021'in Haziran ayında 5-B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Yine 2022 yılı başlarında yerli ve milli uydumuzu 6-A'yı uzaya fırlatmak için canla başla, bütün arkadaşlarımızla birlikte düzenli çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.'21 ARALIK GİBİ HİZMETE ALMAYI HEDEFLİYORUZ'Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akyazı kesimini 21 Aralık gibi hizmete almayı hedeflediklerini açıklayarak, şöyle konuştu:

"Kuzey Marmara Otoyolu da bu inanç ve kararlılıkla son haline getiriliyor. Bağlantı yollarıyla birlikte yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda olan Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmalarına 2012'nin sonlarında başladık. Bugüne kadar 321 kilometresini tamamlayarak halkın hizmetine sunduk. Kurtköy-Akyazı projesinin yaklaşık 73 kilometre uzunluğundaki 6'ncı kesiminin 68 kilometre uzunluğundaki son bölümü olan TEM İzmit 1 Kavşağı ile projesi sona eren TEM-Akyazı kavşaklarını bu yılın sonlarına doğru, inşallah 21 Aralık gibi hizmete almayı hedefliyoruz. Yani burası da tamamlandıktan sonra D-100 ve TEM Otoyolları'na alternatif, şehrin trafik ve karmaşasından kurtaracak, tamamen yeni 400 kilometrelik bir yolu hizmete açmış bulunuyoruz. Otoyolumuzun 47 kilometresi çift viyadük. 16 kilometresi de çift yön tünelden oluşmakta. Dünyanın en uzun 4 şeritli otoyol tünelleri bulunmakta. Kalitesi itibariyle dünyanın en kaliteli işlerini yapan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı olarak gururla milletin hizmetine sunuyoruz. Dünyanın en kaliteli ve en geniş yollarını hizmete sunuyoruz. Otoyolumuz tamamen akıllı bir otoyol olarak inşa edildi. Tamamen fiber optik alt yapı ile donatıldı. 134 tane değişken mesaj sistemi kullanıldı. Bunun gibi 193 tane de değişken trafik işareti kullanıldı. Kuzey Marmara Otoyolu, yine aynı şekilde 344'ü izleme, 1102'si olay algılama özellikli olmak üzere 3 bin 46 adet akıllı ulaşım sistemleri kameraları ile donatıldı. 36 adet meteorolojik ölçüm istasyonları ile tüm iklim şartlarına hazır bir otoyol inşa ettik. Ülkemiz olarak, dünyaya örnek projeler yapan bir bakanlık olarak yine gururla vatandaşımızın hizmetine sunacağımız çok önemli bir projenin son aşamasını incelemek üzere şantiyemizde bulunmaktayız."


Bakan Karaismailoğlu: 2020 sonunda 5-A uydumuzu uzaya fırlatacağız
Bakan Karaismailoğlu: 2020 sonunda 5-A uydumuzu uzaya fırlatacağız
Bakan Karaismailoğlu: 2020 sonunda 5-A uydumuzu uzaya fırlatacağız
Bakan Karaismailoğlu: 2020 sonunda 5-A uydumuzu uzaya fırlatacağız
Bakan Karaismailoğlu: 2020 sonunda 5-A uydumuzu uzaya fırlatacağız
Bakan Karaismailoğlu: 2020 sonunda 5-A uydumuzu uzaya fırlatacağız
Bakan Karaismailoğlu: 2020 sonunda 5-A uydumuzu uzaya fırlatacağız
Bakan Karaismailoğlu: 2020 sonunda 5-A uydumuzu uzaya fırlatacağız
Bakan Karaismailoğlu: 2020 sonunda 5-A uydumuzu uzaya fırlatacağız
Bakan Karaismailoğlu: 2020 sonunda 5-A uydumuzu uzaya fırlatacağız

TEM Otoyolu, Marmara, Akyazı, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 2020 sonunda 5-A uydumuzu uzaya fırlatacağız - Son Dakika


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