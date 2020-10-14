Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın örnek aldığı projeler yapıyoruz - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Karada, denizde, havada, raylı sistemlerde ve hatta uzayda çok önemli projelerimiz var. Dünyanın örnek aldığı projeler yapıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki kavşak inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında taşeron firma yetkililerinden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.