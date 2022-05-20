Bakan Karaismailoğlu: "Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz"

"Dev projelerle Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dev projelerle Türkiye'nin geleceğini inşa ettiklerine dikkati çekti ve son 2 ayda 6 büyük projeyi vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydetti. Altyapı kalitesini yükseltecek yatırımlara devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de hızlı ve güvenli ulaşımı sağlamak için projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirtti. "Amacımız, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan; güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli, akıllı ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi" diyen Karaismailoğlu, Türkiye'nin küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüdüğüne dikkati çekti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nü ilklerin ve enlerin projesi olarak tarihe not düştük

Son 2 ayda 6 dev projeyi hizmette açtıklarını kaydeden Karaismailoğlu, bu projelerden birinin 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu olduğunu aktardı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olan projeler arasında yer aldığının altını çizen Karaismailoğlu, "Ülkemizin simge yapılarından birini 18 Mart'ta milletimizle buluşturduk. En'lerin, ilklerin ve rekorların projesi olarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tarihe not düştük. Otoyol ile de mevcut yola kıyasla güzergah 40 kilometre kısaldı. Feribotla saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresi artık sadece 6 dakika. Yapım çalışmalarında gösterilen üstün başarı ile projemiz 1,5 yıl önce tamamlandı. Sadece bu proje dahi Kamu-Özel İş Birliği ile yapılan Yap-İşlet-Devret projelerinin ne kadar faydalı olduğunu küresel çapta gösteren güzel bir örnek" dedi.

Tokat'a modern havalimanı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından Tokat Havalimanı'nı hizmete açtıklarını vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Tokat'a dört başı mamur hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı inşa ettik. Toplam yatırım maliyeti 1 milyar 200 milyon lira olan yeni havalimanımızla; yolcu kapasitesini 2 milyon yolcuya çıkardık. 16 bin 200 metrekare büyüklüğünde, estetik mimarisi ile modern bir terminal binası inşa ettik. Uçak park alanı kapasitesini 5'i yolcu, 2'si de kargo olmak üzere 7'ye yükselttik" ifadelerini kullandı.

16 ilin geçiş noktasına çevre yolu

Tokat Havalimanı'ndan 1 hafta sonra, 16 ilin geçiş güzergahına hizmet veren Malatya Çevre Yolu'nu açtıklarını kaydeden Karaismailoğlu, transit yolu şehir dışına taşıdıklarını aktardı. Hizmete giren diğer büyük projenin Phaselis Tüneli olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, Phaselis Tüneli'yle Antalya- Kemer arasını 4 kilometre kısaltıldığını, güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanını vatandaşlara sunulduğunu anlattı. Açılışı yapılan Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları ile Saray-Vize-Pınarhisar ve Kırklareli arasındaki yoğun ağır taşıt trafiğini şehir merkezlerinin dışına alındığını vurgulayan Karaismailoğlu, çevre yolları ile ilçe merkezlerindeki mevcut yoldan geçen trafik akışının şehrin dışarısına alınarak, bölünmüş yol kalitesiyle daha konforlu ve emniyetli hale getirildiğine işaret etti.

Rize- Artvin ile dev hizmetler zincirine yenisini ekledik

Rize-Artvin Havalimanı ile dev hizmet ve eserler zincirine bir yenisini daha eklediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Rize-Artvin Havalimanımız, Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'inci havalimanımız oldu. Bu eserimiz, Türkiye adına ekonomik bir değer olmanın ötesinde; mühendislik kabiliyetlerimizin dünya çapında olduğunun somut bir örneği" değerlendirmesinde bulundu.

"Hizmet ve eser siyasetimiz sürecek"

Dünyada benzeri sayılı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın Avrupa'da bir örneği olmadığına dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Çalışma azmiyle bir araya gelmiş AK Parti kadrolarıyla daha çok eser yapacak dünyayı Türkiye'ye bağlamaya devam edeceğiz. Hizmet ve eser siyasetimiz sürecek. Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşemeye devam edeceğiz" dedi.