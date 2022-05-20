Bakan Karaismailoğlu: "Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Karaismailoğlu: "Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz"

20.05.2022 22:26

Bakan Karaismailoğlu: "Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz" "Dev projelerle Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dev projelerle Türkiye'nin geleceğini inşa ettiklerine dikkati çekti ve son...

Bakan Karaismailoğlu: "Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz"

"Dev projelerle Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dev projelerle Türkiye'nin geleceğini inşa ettiklerine dikkati çekti ve son 2 ayda 6 büyük projeyi vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydetti. Altyapı kalitesini yükseltecek yatırımlara devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de hızlı ve güvenli ulaşımı sağlamak için projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirtti. "Amacımız, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan; güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli, akıllı ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi" diyen Karaismailoğlu, Türkiye'nin küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüdüğüne dikkati çekti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nü ilklerin ve enlerin projesi olarak tarihe not düştük

Son 2 ayda 6 dev projeyi hizmette açtıklarını kaydeden Karaismailoğlu, bu projelerden birinin 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu olduğunu aktardı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olan projeler arasında yer aldığının altını çizen Karaismailoğlu, "Ülkemizin simge yapılarından birini 18 Mart'ta milletimizle buluşturduk. En'lerin, ilklerin ve rekorların projesi olarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nü tarihe not düştük. Otoyol ile de mevcut yola kıyasla güzergah 40 kilometre kısaldı. Feribotla saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresi artık sadece 6 dakika. Yapım çalışmalarında gösterilen üstün başarı ile projemiz 1,5 yıl önce tamamlandı. Sadece bu proje dahi Kamu-Özel İş Birliği ile yapılan Yap-İşlet-Devret projelerinin ne kadar faydalı olduğunu küresel çapta gösteren güzel bir örnek" dedi.

Tokat'a modern havalimanı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ardından Tokat Havalimanı'nı hizmete açtıklarını vurgulayan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Tokat'a dört başı mamur hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı inşa ettik. Toplam yatırım maliyeti 1 milyar 200 milyon lira olan yeni havalimanımızla; yolcu kapasitesini 2 milyon yolcuya çıkardık. 16 bin 200 metrekare büyüklüğünde, estetik mimarisi ile modern bir terminal binası inşa ettik. Uçak park alanı kapasitesini 5'i yolcu, 2'si de kargo olmak üzere 7'ye yükselttik" ifadelerini kullandı.

16 ilin geçiş noktasına çevre yolu

Tokat Havalimanı'ndan 1 hafta sonra, 16 ilin geçiş güzergahına hizmet veren Malatya Çevre Yolu'nu açtıklarını kaydeden Karaismailoğlu, transit yolu şehir dışına taşıdıklarını aktardı. Hizmete giren diğer büyük projenin Phaselis Tüneli olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, Phaselis Tüneli'yle Antalya- Kemer arasını 4 kilometre kısaltıldığını, güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanını vatandaşlara sunulduğunu anlattı. Açılışı yapılan Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları ile Saray-Vize-Pınarhisar ve Kırklareli arasındaki yoğun ağır taşıt trafiğini şehir merkezlerinin dışına alındığını vurgulayan Karaismailoğlu, çevre yolları ile ilçe merkezlerindeki mevcut yoldan geçen trafik akışının şehrin dışarısına alınarak, bölünmüş yol kalitesiyle daha konforlu ve emniyetli hale getirildiğine işaret etti.

Rize- Artvin ile dev hizmetler zincirine yenisini ekledik

Rize-Artvin Havalimanı ile dev hizmet ve eserler zincirine bir yenisini daha eklediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Rize-Artvin Havalimanımız, Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'inci havalimanımız oldu. Bu eserimiz, Türkiye adına ekonomik bir değer olmanın ötesinde; mühendislik kabiliyetlerimizin dünya çapında olduğunun somut bir örneği" değerlendirmesinde bulundu.

"Hizmet ve eser siyasetimiz sürecek"

Dünyada benzeri sayılı olan Rize-Artvin Havalimanı'nın Avrupa'da bir örneği olmadığına dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Çalışma azmiyle bir araya gelmiş AK Parti kadrolarıyla daha çok eser yapacak dünyayı Türkiye'ye bağlamaya devam edeceğiz. Hizmet ve eser siyasetimiz sürecek. Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu: ' Dev projelerle Türkiye'nin kilit rolünü halkımızın ve dünyanın hizmetine sunduk' Bakan Karaismailoğlu: ' Dev projelerle Türkiye'nin kilit rolünü halkımızın ve dünyanın hizmetine sunduk' Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı dev projeler başka ülkelere ilham kaynağı oluyor' Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı dev projeler başka ülkelere ilham kaynağı oluyor'
Kaynak: İHA

1915 Çanakkale Köprüsü, Adil Karaismailoğlu, Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: 'Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
22:17 Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu!
22:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi
22:12 Mansur Yavaş'a, AK Parti cephesinden Oran Kavşağı eleştirisi: Beceriksizlik
22:02 Rus işgali ihtimali Finlandiya'yı tedirgin etti: NATO'ya üyelik sürecimizi hızlandırın
21:44 Premier Lig'de şaşkınlık yaratan olay! Kadın taraftar, yıldız futbolcunun kalçasına tokat attı
21:31 Ülkeyi karıştıran olay! Arabada cinsel ilişkiye girdiler, kendilerini uyaran polisi ezip geçtiler
21:07 Milletin Sesi İstanbul mitinginin ayrıntıları netleşti: CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu halkın içinden dinleyecek
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
20:53 Türk kadınlarının tarihi zaferi! 5 milli boksörümüz de altın madalya kazandı
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 22:37:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: "Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement