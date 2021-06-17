Bakan Karaismailoğlu'ndan Emet-Hisarcık-Gediz yolu müjdesi - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu'ndan Emet-Hisarcık-Gediz yolu müjdesi

Emet-Hisarcık-Gediz yolunun yapımı için ihale tarihinin kısa zamanda açıklanacağı bildirildi.

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