- Bakan Kasapoğlu: "Devasa tesislerimiz var"

ÇORUM - Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun toplumu ilgilendiren bir konu olduğunun altını çizerek, "Spor toplumu olmamamız için hiçbir neden yok, çünkü devasa tesislerimiz var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'da geldi. İlk olarak bakanlık tarafından düzenlenen toplantıya katılan Bakan Kasapoğlu, daha sonra Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan şehir stadyumu ve spor salonuna geçerek incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, bakanlık olarak belediye tarafından inşa edilen stadı devralacaklarını açıkladı.

Bundan sonraki süreçte stadın işletmesi, verimli kullanılması, hem ulusal müsabakalarla ilgili hem de diğer anlamda yaşayan bir stat olması yönünde çalışmalarının olacağını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Çok güzel bir stat inşa edilmiş. Bundan sonraki süreçte stadımızı hem bakanlığımız hem de yerel yönetimle birlikte yoğun bir programla hem Çorum halkına ve hem ülkemizin dört bir yanına açma noktasında çalışmalarımız olacak. Çorum her zaman gündemimizde. Çorum halkını sporla buluşturma. Çorum'daki gençleri yarınlara hazırlama noktasındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bir müjdemizde olimpik havuzla ilgili. Geçtiğimiz günlerde olimpik havuzun tadilat çalışması başladı. 2-3 aylık bir süreçte tamamlayıp Çorum halkını suyla buluşturacağız. Yüzme bilmeyen kalmasın diye yüzme kampanyası başlattık" diye konuştu.

Spor salonu ile ilgili de açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, salonu da bakanlık olarak devralacaklarını ifade ederek, Çorum'u spor noktasında bir marka şehir yapmak için kadınıyla, erkeğiyle tüm herkesi bu tesise davet edeceklerini kaydetti.

"Spor toplumu olmamamız için hiçbir neden yok" diyen Bakan Kasapoğlu, "Spor, çok ciddi anlamda toplum olarak bizi ilgilendiren bir konu. Spor toplumu olmamamız için hiçbir neden yok. Çünkü devasa tesislerimiz var. Bu tesis bittiğinde her yönüyle sadece Çorum'a değil, bölgeye hizmet edebilecek. Ülkemizde spor müsabakalarının en güzel şekilde oynayabileceği bir yer olacak. Şimdiden Çorum'a, devletimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi içerisinde, bakanlığın destekleriyle oluşturulan fitness ve cimnastik salonlarının açılışını yaptı.

Ziyaretlerde Kasapoğlu'na, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk eşlik etti.