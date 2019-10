Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'i ağırladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Barış Pınarı Harekatı sonrasında Türk ordusu için yaptığı paylaşım ile destek olan ve St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Türk oyuncu Enver Cenk Şahin'i bakanlıkta ağırladı. "Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle kahraman ordumuza muzafferiyet diliyorum. Gayet hızlı mükemmel bir şekilde ilerleyen insanlığın esenliği ve barışı için çalışan bir süreç var" diyerek konuşmasına başlayan Bakan Kasapoğlu, "Cenk Enver Şahin'in yaşadığı süreci hepimiz biliyoruz. Tabi ki ülkemizin sınırda ki harekatı vesilesiyle esenlik getirmek amaçlı yapılan operasyonda ki askerimize gönülden olan selamını sevgisini ileten sembolik selamını başka yerlere çeken zihniyetle de karşı karşıyayız. Açıkçası üzücü olduğu kadarda olayı başka yerlere çekenler için utandırıcı bir durum. Ülke olarak amacımız başta bölgenin insanlığın esenliği. Ülkemizi insanlığı tehdit eden terör unsurlarına karşı bölgenin arındırılması. Terör sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bize bu çerçevede haksızlık eden, bu süreci başka yerlere çekmek isteyenler terör eylemleri ile karşılaştıkları zaman biz daima onların yanında olup destekçisi olduk ve onların acısını samimiyetle paylaştık. Terörün her türlüsüne karşı iş birliğine küresel çapta mücadeleye de her zaman hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik" diye konuştu.



"Sporcularımızı linç etmek isteyenlerin kendilerini sorgulamalarını istiyorum"



Enver Cenk Şahin ve bütün sporcuların hareketini takdire şayan bulduğunu belirten Kasapoğlu, "Çünkü kardeşimiz ve diğer sporcularımız yaptıkları bu paylaşım ve hareketle gayet samimi gayet içten bir sevgiyi bir empatiyi bir masumiyeti ve barışa olan mesajı ortaya koydu. Bu manada hem Cenk'i hem diğer sporcularımızı linç etmek isteyenlerin kendilerini sorgulamalarını ve bu çerçevede yaptıkları davranışların verdikleri mesajların hiçbir şekilde hukuka demokrasiye ve özellikle spor ahlaka da sığmadığını ifade etmek istiyorum. Bütün sporcularımızın her zaman olduğu gibi bu hareketleriyle diğer süreçlerde de yanlarında beraberiz" dedi.



"Enver Cenk Şahin ve diğer sporcular tarih sayfasında şanla şerefle anılacak"



Enver Cenk Şahin ve diğer sporculara haksızlık edildiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Cenk bizi yurt dışında gururla temsil eden arkadaşımız. Onun bu davranışı bir hakareti bir suçu ortaya koyan bir davranış değil. Onu bu davranışı sebebi ile linç edenler ve sportif yaşamı noktasında kendisinin kariyerini bölmek isteyenler ciddi bir şekilde haksızlık ortaya koyuyorlar. Bundan sonra ki süreçte ne gerekiyorsa gerek ülkemiz adına gerek spor camiası adına tüm imkanlarımızla kapılarımızın ve gönül kapılarımız sonuna kadar açık. Bugünleri tarih yazacak. Herkesin yaptığı hareket söylediği ifadeler tarihe birer not olarak geçiyor. Gerek Cenk gerek diğer sporcularımız tarihin o sayfalarında şanla şerefle anılacak. Bu süreçte haksızlık yapanlar da ısrarla gerçeklere kaşı gözlerini kaptanlarda hafızlarda utanç vesilesi olarak yer alacak. Spor birlik, beraberlik demek. Biz hiçbir zaman sporun bu ruhundan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Sosyal medyadan verilen destek gurur ve onur vericiydi"



"Benim açımdan zor bir süreç oldu" diyen Enver Cenk Şahin ise şunları söyledi:



"Ülkemde ki insanların desteği olsun bakanımızın desteği olsun bir çok kulübümüz olsun hepsinin desteği oldu. Özellikle sosyal medyadan verilen destek guru ve onur vericiydi. Zor bir süreçti ama üstesinden geleceğiz Zor zamanlarda kenetlenen bir ülkeyiz. Askerlerimiz açısından da sağlıklı bir şekilde gidip dönmeleri nasip olur." - ANKARA