Bakan Kasapoğlu, gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Değerli Zamanlar" projesine katılan gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çocukların yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmeleri amacıyla bakanlık tarafından hayata geçirilen "Değerli Zamanlar" projesine katılan gençler, Kasapoğlu ile bakanlığın merkez binasında buluştu.

Manisa'nın Kula ve Selendi ilçelerindeki kamplarda yer alan öğrenciler, etkinlikte mini bir konser verdi.

Bakan Kasapoğlu, 8-14 yaş arası gençlere yönelik 5 hafta süren futbol, basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi gibi spor dalları ile tiyatro, resim ve müzik gibi sanat dallarında eğitim alan 80 öğrenciyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

"Değerli Zamanlar" projesiyle öğrencilerin yaz tatili süresince zamanlarını iyi değerlendirmeleri, hem spor hem de sanat dallarında yeteneklerinin farkına varabilmelerinin önemini vurgulayan Kasapoğlu, gençlerin istek ve taleplerini de dinledi.

Gençlerin gönderdikleri mektupların hepsini okuduğunu dile getiren Kasapoğlu, Manisa'ya giderek gençlerle tekrar bir araya geleceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını anlatan Kasapoğlu, "Gençlerimizi geleceğe hazırlamak bizim birinci vazifemiz. Bunun için de onların mutluluğu, huzuru, güven duygusu bizim için her şeyden önemlidir. Bu anlamda ülkemizin her çocuğunu, her gencini kendi evladımız olarak görüyor, imkan ve kaynaklarımızı gençlerin yararlanacağı şekilde kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzman eğitmenler tarafından derslerin verildiği projenin devam edeceği müjdesini de veren Bakan Kasapoğlu, gençlere kitap hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.