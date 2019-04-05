Bakan Kasapoğlu'ndan Kitap ve Oyuncak Kampanyasına Destek

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada başlatılan köy okullarına kitap ve oyuncak kampanyasına destek oldu.
Spor haber sitesi de Marke'nin Twitter
üzerinden "#BuTopraklarınDeMarkesi" hashtagiyle başlattığı köy okullarına kitap ve oyuncak götürme kampanyasına bir destek de Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kampanyaya destek veren Bakan Kasapoğlu, "O halde yoklama alalım. Biz buradayız. Çocuklarımızın hem kitap hem de spora dair bütün ihtiyaçlarını gidermeye hazırız" ifadelerini kullandı.
Kampanyaya dahil olmak isteyen kişiler köy okullarına göndermek istedikleri kitap ve oyuncakları, "19 Mayıs
Mahallesi, Sümer Sokak, Sümko Sitesi, Işıl Apartmanı M7 A Blok, Kat: 4, No: 18 Kozyatağı/ Kadıköy İstanbul
" adresine ulaştırabilecek.
- İstanbul