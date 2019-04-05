Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Kitap ve Oyuncak Kampanyasına Destek

Bakan Kasapoğlu'ndan Kitap ve Oyuncak Kampanyasına Destek

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada başlatılan köy okullarına kitap ve oyuncak kampanyasına destek oldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Kitap ve Oyuncak Kampanyasına Destek, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada başlatılan köy okullarına kitap ve oyuncak kampanyasına destek oldu. 

Spor haber sitesi de Marke'nin  Twitter üzerinden "#BuTopraklarınDeMarkesi" hashtagiyle başlattığı köy okullarına kitap ve oyuncak götürme kampanyasına bir destek de Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. 

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kampanyaya destek veren Bakan Kasapoğlu, "O halde yoklama alalım. Biz buradayız. Çocuklarımızın hem kitap hem de spora dair bütün ihtiyaçlarını gidermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Kampanyaya dahil olmak isteyen kişiler köy okullarına göndermek istedikleri kitap ve oyuncakları, "19 Mayıs Mahallesi, Sümer Sokak, Sümko Sitesi, Işıl Apartmanı M7 A Blok, Kat: 4, No: 18 Kozyatağı/ Kadıköy İstanbul" adresine ulaştırabilecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:41 Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Spor
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