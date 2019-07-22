Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara tebrik

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara tebrik, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Avrupa Şampiyonu olan 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti. İtalya'nın Trieste kentinde bulunan Pala Chiarbola'da oynanan ve toplamda 74 dakika süren mücadelede rakibini 20-25'lik 3 setle 3-0 mağlup eden Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nın antrenörü olan Berk İnanç'ı arayarak genç voleybolcuları tebrik etti. Takım kaptanı Pelin Eroktay ile de konuşan Bakan Kasapoğlu, duyduğu mutluluğu dile getirdi.
BAKAN'DAN TEBRİK MESAJI
Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı için bir de tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
"16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı İtalya'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final maçında İtalya'yı 3-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Millilerimizin finale kadar gelmesinde ve 3-0'lık skorla altın madalyanın sahibi olmasında emeği geçen herkesi gönülden kutlar, başarılarının daim olmasını dilerim."
(Yunus Emre Kartal/İHA)
voleybol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
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