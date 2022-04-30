BAKAN KİRİŞCİ: AZİZ MİLLET, HİZMETİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR - Son Dakika
Üye Girişi

BAKAN KİRİŞCİ: AZİZ MİLLET, HİZMETİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR

30.04.2022 22:51

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörünün temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nca düzenlenen vefa iftarına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörünün temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nca düzenlenen vefa iftarına katıldı. İftarda bir konuşma yapan Bakan Kirişci, vefanın AK Parti içinde çok önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Gerçekten vefa denildiğinde bunun İstanbul'da bir semt olmasının ötesinde, bunun AK Parti'de ve Cumhurbaşkanımızın şahsında artık tabir yerindeyse zirve yaptığını hepimizin biliyor olması lazım. Bu salondaki teveccüh, bu vefa yemeğine kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, partimizin değişik kademelerinde görev yapmış dava arkadaşlarımızın gönüllerinin hala AK Parti'de olduğunun apaçık bir delili ve göstergesi olarak ortada durmaktadır. Şahsen bu bizleri çok mutlu etmektedir. Bakanımız Mahir Ünal uçakta gelirken bana sormuştu 'Hocam, sizin milletvekilliğinizden kaç yıl geçti?' diye. Ben de 11 yıl geçtiğini söylemiştim. Dedi ki, '11 yıl sonra genel başkanımız, cumhurbaşkanımız bu önemli görevi size tevdi etmekle aslında bir vefayı da bir kez daha sizlerin şahsında göstermiş oldu.' Gerçekten bu çok doğru ve yerinde bir tespit."

BAKAN KİRİŞCİ: AZİZ MİLLET, HİZMETİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR
BAKAN KİRİŞCİ: AZİZ MİLLET, HİZMETİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR
BAKAN KİRİŞCİ: AZİZ MİLLET, HİZMETİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR
BAKAN KİRİŞCİ: AZİZ MİLLET, HİZMETİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR

YORUMLAR
500
BAKAN KİRİŞCİ: AZİZ MİLLET, HİZMETİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR BAKAN KİRİŞCİ: AZİZ MİLLET, HİZMETİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR Bakan Kirişci: 'Bu aziz millet her şeyin en iyisini hak ediyor' Bakan Kirişci: 'Bu aziz millet her şeyin en iyisini hak ediyor'

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KİRİŞCİ: AZİZ MİLLET, HİZMETİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR - Son Dakika


Son Dakika
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
23:06 Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor
23:01 Türkiye'nin dört bir yanında Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanıyor
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti
22:35 Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu!
22:33 Trabzonspor taraftarı maçın bittiğini zannederek son dakikasında sahaya indi
22:20 AK Parti'nin yaptırdığı anket sonucu İYİ Parti'de düşüş gözlendi
22:02 Bakan Bilgin "Emekli maaşı artacak" demişti! Gözler yarına çevrildi
21:49 Trabzon'da "Silahlara sarılmayalım" dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular
21:44 Koronavirüs tablosu açıklandı, 11 kişi hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 23:19:04. #1.11#
SON DAKİKA: BAKAN KİRİŞCİ: AZİZ MİLLET, HİZMETİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement