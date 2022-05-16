Bakan Kirişci, Osmaniye'de ağır yaralanan orman muhafaza memuru Yıldız ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Kirişci, Osmaniye'de ağır yaralanan orman muhafaza memuru Yıldız ile görüştü

16.05.2022 08:57
Bakan Kirişci, Osmaniye'de ağır yaralanan orman muhafaza memuru Yıldız ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de kaçakçılarla mücadele ederken ağır yaralanan orman muhafaza memurunu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de kaçakçılarla mücadele ederken ağır yaralanan orman muhafaza memurunu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Atilla Yıldız'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de kaçakçılarla mücadele ederken darbedilerek ağır yaralanan orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmaniye'de kaçakçılarla mücadele ederken ağır yaralanan orman muhafaza memurumuz Atilla Yıldız'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Osmaniye Valimiz Erdinç Yılmaz ile de durumu değerlendirerek, hukuki süreci yakından takip edeceğimi belirttim" ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Kalay - İHA)

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Kaynak: İHA

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