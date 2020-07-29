Bakan Koca: "10 bin kişide 26 kişinin belirti göstermeden aramızda dolaştığını bilelim" - Son Dakika

Bakan Koca: "10 bin kişide 26 kişinin belirti göstermeden aramızda dolaştığını bilelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplumda 10 bin kişide 26 kişinin belirti göstermeden aramızda dolaştığını bilelim. Maske, mesafe, el hijyenine ne kadar önem vermemizi gösteren önemli bir tablo" dedi.

Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplumda 10 bin kişide 26 kişinin belirti göstermeden aramızda dolaştığını bilelim. Maske, mesafe, el hijyenine ne kadar önem vermemizi gösteren önemli bir tablo" dedi.

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Türkiye'yi ikinci dalganın bekleyip beklemediği yönündeki soruya cevap veren Koca, bazı ülkelerde vaka sayılarının arttığını belirterek, "Dünyanın beklediği bu ikinci dalga ve influenza ile birlikte farklılaşabilecek olan durumun erken dönemde bizim şu günlerde, bu döneme daha iyi bir geçiş yapmamız gerekiyor. O nedenle de şu dönemde bu günleri bizim çok iyi değerlendirmemiz, olabildiğince bu salgını ve yayılımı önleme çabası içinde bir gayret içinde olmalıyız" dedi.

Bakan Koca, vatandaşlardan, risklerin devam ettiğinden emin olmasını istedi. Bakan Koca, Kurban Bayramı öncesi farklı tedbirler gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da cevap verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile dün görüştüğünü de hatırlatan Bakan Koca, "Türkiye genelinde birtakım kısıtlamaların alınmasından ziyade, yer yer bölgesel farklılıkların olduğunu, bazı illerimizde artışların olduğunu, dolayısıyla bölgesel alınabilecek tedbirlerin farklılık göstereceğini, o nedenle de valiler başkanlığında olan il hıfzıssıhha kurullarımızın gerektiğinde radikal birtakım tedbirleri alma noktasında da görüşmelerimiz oldu" dedi.

Okulların açılacağı zamana ilişkin soruya da cevap veren Bakan Koca, "Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız açıkladılar; 31 Ağustos. Okulların bu takviminde eğitim başlamış olacak ama bu eğitimin uzaktan eğitim tarzında mı, hibrit eğitim tarzında mı veya karma eğitim tarzında mı olacağı, bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte zaten Bilim Kurulumuzun bu konuyla ilgili yetkili arkadaşları irtibat halindeler, çalışıyorlar. Yer yer, gerektiğinde iller bazında bir farklılık söz konusu ise salgınla ilgili, gerektiğinde o illere özel, dediğim yöntemlerden farklı yaklaşımlar da devreye girebilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, okullara ilişkin çalışmaların detaylandırıldığını söyleyerek, bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

"YILIN İLK ÇEYREĞİNDE AŞININ GELİŞTİRİLMESİ MÜMKÜN OLABİLİR GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Aşı çalışmalarına ilişkin soruya da cevap veren Bakan Koca, şunları söyledi:

"Yılın ilk çeyreğinde aşının geliştirilmesi mümkün olabilir gibi görünüyor. Çünkü son birkaç hafta epey mesafe kateden ülkeler oldu" dedi.

Bakan Koca, gelecek 4-6 ay içinde bu konuda dünyada bir gelişme olabileceğini ifade etti. Koca, Türkiye'de de aşıya ilişkin 6 çalışmanın devam ettiğini belirterek Eylül ya da Ekim ayında klinik safhalara geçecek üniversitelerin olabileceğini söyledi. Kan grupları ile koronavirüs bağlantısına ilişkin ve bağışıklık haritasına ilişkin sorulara ise Koca, "Kan grubuyla ilgili Ateş Kara Hoca'nın açıklaması olmuştu. A grubunda olanların biraz daha fazla görüldüğü şeklinde. Bizim verilerimizde net bir sonuç olduğunu söyleyemem. Bu arada bizim yaptığımız saha araştırması bitti. Bu araştırmada pozitiflik oranı yüzde 0.26; yani 10 binde 26. 10 bin kişide 26 kişi pozitif olarak aramızda dolaşıyor demektir. Bu dediğimiz aramızda belirtisi olmayan 10 binde 26 kişinin dolaştığını dolayısıyla maske ve mesafenin ne kadar önemli olduğunu göstermek açısından çok önemli. Bağışıklık ise 10 binde 80 şeklinde. Bağışık oranımız son derece düşük. Bir toplumun bağışık olabilirliği yüzde 60-65 oranında mümkün olduğu bilinir. Dolayısıyla 0.8 ise gerisini siz düşünün. Toplum bağışıklığıyla bunun oluşamayacağını görmüş oluyoruz. Toplumda, şurası çok önemli 10 bin kişide 26 kişinin belirti göstermeden aramızda dolaştığını bilelim. Maske, mesafe, el hijyenine ne kadar önem vermemizi gösteren önemli bir tablo" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Koca, Ayasofya'nın açılışındaki gözlemlerinin sorulması üzerine, "Ayasofya 86 yıllık hayalimizdi. Egemenliğin önemli bir işaretiydi. Her Türk vatandaşının bu konudaki beklentisiydi. Doğrusu bu sevinci herkes yaşadı. Bu sevinci yaşarken yaşadığımız ortamda disiplinize ederek yaşıyor olmalıydık. Yer yer uyanlar oldu, bu anlamda uymayan görüntüleri de görmüş olduk. Sevincimizi yaşarken, Ayasofya dahil olmak üzere bizim pandemi tedbirlerini ve kurallarını ihmal etmeden, maske, mesafe kuralını sevincimizi paylaşırken de devrede tutmamız, asla ihmal etmememiz gerektiği kanaatindeyim" dedi.

"ANKARA'DA YOĞUN BAKIMDA ŞU ANDA DOLULUK ORANLARIMIZ YÜZDE 67 ORANINDA"

Ankara'daki yatak doluluk oranlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Koca, "Yeni normalleşmeyle birlikte özel hastaneler, üniversite hastaneleri, ve kamunun bazı hastaneleri daha çok Covid-19'lu hastalara bakmamayı, bu hastalara bakan pandemi hastanelerine, bu hastaları almamız söz konusu oldu. Bu nedenle de bazı hastanelerimizdeki doluluk oranımız diğer hastaneler almadığı için daha da artmış oldu. Ankara'daki doluluk oranlarını söyleyeyim. Yoğun bakımda şu anda doluluk oranlarımız yüzde 67 oranında. Standart yataklarımızın ise doluluk oranı yüzde 49. Ventilatörlerimizin, solunum cihazlarımızın ise doluluk oranları yüzde 25. Bahsedildiği gibi olmadığını söylemek istiyorum. Şehir hastanesindeki doluluk oranları ise yoğun bakımlar yüzde 69, standart yatakların doluluk oranı yüzde 32, ventilatörün ise yüzde 16. Bu rakamlardan da bu anlamda bir sorun olmadığını ama bizim her gün açıkladığımız rakamlarla giderek yoğun bakımdaki hasta sayılarımızın arttığını zaten söylüyoruz" dedi.

Bir basın mensubunun 65yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin sorusuna Koca, "Bayram sonrası erken dönemde, bu kısıtlamaları kaldırmak noktasında Bilim Kurulu'nun bir önerisi var, bununla ilgili bayram sonrası duyuruyu yapmış olacağız. Sadece bayram döneminde sabredelim. Bayram sonrasında inşallah gereken yapılıyor olacak" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Koca, yeni açılacak hastaneler için personel alımının söz konusu olabileceğini kaydetti.

(İHA)

Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 08:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: '10 bin kişide 26 kişinin belirti göstermeden aramızda dolaştığını bilelim' - Son Dakika
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