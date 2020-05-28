Bakan Koca, ABD'li eski bakan yardımcısının 'Türkiye' açıklamasını paylaştı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ABD'nin Avrupa- Avrasya İlişkilerinden Sorumlu eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza'nin "Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8" açıklamasını Twitter'daki hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza'nın, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin açıklamasını kendi Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9. ABD Dışişleri eski Bakan Yardımcısı Matthew Bryza" dedi.