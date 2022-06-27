Bakan Koca: Batı Karadeniz'de 254 araç ve 1929 sağlık personeli görevlendirildi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Batı Karadeniz'de yoğun yağış nedeniyle oluşan veya oluşabilecek sel afetleri için bölgede 254 araç ile 1929 sağlık personelinin görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Batı Karadeniz'deki yoğun yağış nedeniyle oluşan, oluşabilecek sel afetlerinin yol açması muhtemel sorunlara karşı bölgede toplam 239 adet ambulans ile 1573 personel, 15 UMKE timi ile 356 personel olmak üzere toplam 254 araç ve 1929 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır" dedi.