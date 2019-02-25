Son Dakika Haberleri: Bakan Koca'dan Hasta Ziyareti

Bakan Koca'dan Hasta Ziyareti

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Numune Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Bakan Koca'dan Hasta Ziyareti, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Numune Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Koca, Konya'da Kulu, Cihanbeyli ve Altınekin ilçelerini ziyaretlerinin ardından Selçuklu ilçesindeki Konya Numune Hastanesi'ne geldi. 2018 yılında hizmete açılan hastaneye ilişkin yetkililerden bilgi alan Koca, talep ve önerileri dinledi.

Hastane kütüphanesini gezen Koca, dahiliye bölümünde tedavi gören hastalarla sohbet etti, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastalar da hastanenin otel konforuna sahip olduğunu belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Bakan Koca'ya ziyaretinde AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, bazı milletvekilleri ve parti temsilcileri eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:18 Kaynak: AA

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