BAKAN KOCA'DAN TAKİPÇİSİNE YANIT BİZİMKİ SOSYAL MESAFE TUTKUSUNDAN - Son Dakika

'sude' Bağlaçlar arasına noktalama işareti koyulmaz

-Sağlık Bakan Fahrettin Koca Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan ) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin

Haber İSTANBUL, (DHA)

Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına bir kullanıcı, noktalama işaretini yanlış kullandığına dair yorumda bulundu. Yorum yapan Sude isimli kullanıcının diğer kullanıcılar tarafından tepki görmesinin ardından Bakan Koca, önce sosyal medya hesabından Sude'ye cevap yazdı. Sonra da Sude'yi arayıp sınavında başarılar diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından geçtiğimiz Cuma günü, Koronavirüs, solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz şeklinde paylaşımda bulundu. Bakan Koca'nın paylaşımının altına 'Sude' isimli bir kullanıcı, Bağlaçlar arasına noktalama işareti koyulmaz diye yorum yaptı. Bu yorumunun ardından Sude, diğer kullanıcılar tarafından tepki görmeye başladı. Bakan Koca, gelen tepkileri görünce önce Sude'nin yorumuna, Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan ) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin diye cevap verdi. Sonra da Sude'yi arayarak, kendisi ve annesiyle konuştu. Üniversite sınavına hazırlandığını öğrendiği Sude'ye başarılar diledi.

Konuşmalarının ardından Sude, sosyal medya hesabından Ben latife yapmak istemiştim, bakanım da bunu anladı. Beni arayarak sınavımda başarılar diledi. Teşekkür ediyorum kendisine diye paylaşımda bulundu.