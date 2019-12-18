Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor (2) - Son Dakika

Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor (2)

6 saat önce

SALDA GÖLÜ AÇIKLAMASIÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genel Kurul'da muhalefet milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor (2), System.String[]

SALDA GÖLÜ AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genel Kurul'da muhalefet milletvekillerinin sorularını cevapladı. Kurum, koruma bölgesi ilan edilen Burdur Salda Gölü bölgesinde yapılması planlanan millet bahçesinin doğal güzelliklere olumsuz etkisi olup olmayacağı sorusu üzerine, Salda Gölü'ne ilişkin projenin, tamamen gölün kıyısını, bölgesini koruma ve kullama projesi olduğunu vurguladı. Bakan Kurum, "Salda'nın doğal güzelliğine zarar verilmeyecek. Hiçbir betonlaşma yapılmayacak. Orada beton ve çimento gibi materyaller kullanılmayacak. Sadece ahşap ve doğal malzemelerden yapılacak. 'Beyaz güzel' dediğimiz o kumsala hiçbir şekilde dokunmadan, 400-500 metre bant dışına yapacağız. O doğal güzelliği tamamen gün yüzüne çıkaracak, hepimizin gittiğinde daha güzel bir şekilde orayı gezebileceği bir proje olacak" dedi.


Murat Kurum, SALDA GÖLÜ, Salda, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:51 Kaynak: DHA
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