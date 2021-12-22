Bakan Kurum, Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nin imar sorununun çözüldüğünü açıkladı - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nin imar sorununun çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul Avcılar ilçemizin Tahtakale Mahallesi'nde, hemşehrilerimize söz verdiğimiz üzere mahallemizin imar planlarını onaylayarak vatandaşlarımızın devam eden imar sorununu çözüme kavuşturduk. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."
Kaynak: AA
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