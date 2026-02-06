Bakan Kurum: "Hep birlikte devlet millet omuz omuza mücadele ortaya koydu"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "14 milyon vatandaşımızı etkileyen çok büyük bir deprem yaşadık. Milletçe üzüldük zor günler geçirdik. Asla ümitsizliğe kapılmadık, hep birlikte devlet millet omuz omuza mücadele ortaya koyduk" dedi.

Bakan Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümünde merkez üssü Kahramanmaraş'ta düzenlenen deprem şehitlerini anma programına katıldı. Dulkadiroğlu ilçesi Erzurumluoğlu Camii'ndeki mevlit programı sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

11 deprem şehrini devlet-millet olarak ayağa kaldırdıklarına değinen Bakan Kurum, "6 Şubat'ın 3'üncü yıl dönümü, çok büyük acılar yaşadık. 04.17'de Pazarcık merkezli depremlerle tüm Türkiye sarsıldı. Binlerce canımızı yitirdik. O günler çok zordu, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen çok büyük bir deprem yaşadık. Üzüldük zor günler geçirdik milletçe. Yakınlarını kaybeden, ailesini ve evladını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Asla ümitsizliğe kapılmadık, hep birlikte devlet millet omuz omuza mücadele ortaya koyduk" diye konuştu.

455 bin hak sahibine evlerini teslim ettiklerini belirten Kurum, 11 ili ayağa kaldırma, istihdam ve üretimi daha da arttırmak için daha güzel şehirler ortaya çıkarmak adına var güçleriyle ekip arkadaşlarıyla çalıştıklarını kaydetti.

"Şehitlerimizi geri getiremeyiz" diyen Bakan Kurum, onların emaneti olan şehirleri ayağa kaldırarak, eskisinden daha güzel, herkesin huzur içerisinde yaşaması için çalıştıklarını söyledi.

"Bu mücadele hepimizin"

Konuşmasını sürdüren Kurum, "Bugün de camide deprem şehitlerimiz için hep birlikte dua ettik. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bütün şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Ailelerine, tüm depremzede kardeşlerimize, tüm milletimize, 86 milyon vatandaşımıza da başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Devletçe, milletçe ortaya koymuş olduğumuz bir mücadele ama hamdolsun dünyaya örnek olacak bir mücadeleyi de hep birlikte gösterdik. Devletimizin tüm grupları, valiliklerimiz, milletvekillerimiz, bakanlarımız vatandaşımızla el ele verdik. O eli sımsıkı tuttuk, o eli bırakmayacağız dedik ve işte bugün bu şehirlerin ayağa kalktığını gördük. Hamdolsun bu her şeye bedel. Allah bir daha böyle acı, keder milletimize yaşatmasın diyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ