Bakan Kurum: "Hep birlikte devlet millet omuz omuza mücadele ortaya koydu" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Kurum: "Hep birlikte devlet millet omuz omuza mücadele ortaya koydu"

Bakan Kurum: "Hep birlikte devlet millet omuz omuza mücadele ortaya koydu"
06.02.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "14 milyon vatandaşımızı etkileyen çok büyük bir deprem yaşadık.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "14 milyon vatandaşımızı etkileyen çok büyük bir deprem yaşadık. Milletçe üzüldük zor günler geçirdik. Asla ümitsizliğe kapılmadık, hep birlikte devlet millet omuz omuza mücadele ortaya koyduk" dedi.

Bakan Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümünde merkez üssü Kahramanmaraş'ta düzenlenen deprem şehitlerini anma programına katıldı. Dulkadiroğlu ilçesi Erzurumluoğlu Camii'ndeki mevlit programı sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

11 deprem şehrini devlet-millet olarak ayağa kaldırdıklarına değinen Bakan Kurum, "6 Şubat'ın 3'üncü yıl dönümü, çok büyük acılar yaşadık. 04.17'de Pazarcık merkezli depremlerle tüm Türkiye sarsıldı. Binlerce canımızı yitirdik. O günler çok zordu, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen çok büyük bir deprem yaşadık. Üzüldük zor günler geçirdik milletçe. Yakınlarını kaybeden, ailesini ve evladını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Asla ümitsizliğe kapılmadık, hep birlikte devlet millet omuz omuza mücadele ortaya koyduk" diye konuştu.

455 bin hak sahibine evlerini teslim ettiklerini belirten Kurum, 11 ili ayağa kaldırma, istihdam ve üretimi daha da arttırmak için daha güzel şehirler ortaya çıkarmak adına var güçleriyle ekip arkadaşlarıyla çalıştıklarını kaydetti.

"Şehitlerimizi geri getiremeyiz" diyen Bakan Kurum, onların emaneti olan şehirleri ayağa kaldırarak, eskisinden daha güzel, herkesin huzur içerisinde yaşaması için çalıştıklarını söyledi.

"Bu mücadele hepimizin"

Konuşmasını sürdüren Kurum, "Bugün de camide deprem şehitlerimiz için hep birlikte dua ettik. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bütün şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Ailelerine, tüm depremzede kardeşlerimize, tüm milletimize, 86 milyon vatandaşımıza da başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Devletçe, milletçe ortaya koymuş olduğumuz bir mücadele ama hamdolsun dünyaya örnek olacak bir mücadeleyi de hep birlikte gösterdik. Devletimizin tüm grupları, valiliklerimiz, milletvekillerimiz, bakanlarımız vatandaşımızla el ele verdik. O eli sımsıkı tuttuk, o eli bırakmayacağız dedik ve işte bugün bu şehirlerin ayağa kalktığını gördük. Hamdolsun bu her şeye bedel. Allah bir daha böyle acı, keder milletimize yaşatmasın diyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Omuz Omuza, Politika, Deprem, Kültür, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Hep birlikte devlet millet omuz omuza mücadele ortaya koydu' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:00
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:16
Hillary Clinton’ın “Epstein“ çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Hillary Clinton'ın "Epstein" çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:44:51. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum: "Hep birlikte devlet millet omuz omuza mücadele ortaya koydu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.