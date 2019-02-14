Son Dakika Haberleri: Bakan Kurum, Şehit ve Gazi Aileleriyle Buluşma Yemeğine Katıldı

Bakan Kurum, Şehit ve Gazi Aileleriyle Buluşma Yemeğine Katıldı

58 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,valilik tarafından bir düğün salonunda düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,valilik tarafından bir düğün salonunda düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatan, millet, devlet, bayrak, iman ve İslam için canlarını feda eden, şehitlik makamıyla nurlanan aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını dile getirdi.

Atilla, "Şehitlerimiz için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan bir ülkede yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde vatanımızı korumalıyız, birbirimizi sevmeliyiz. Mukaddes değerlerimiz için bir araya gelip, kesinlikle aziz şehitlerimizin bize emanet ettiği yurdumuzu başkalarına çiğnetmeyeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, daha sonra Kayapınar ilçesinde yapılan "Kent Meydanı"nı gezdi. Park içerisinde bulunan kitap kafeyi de ziyaret eden Kurum, burada ders çalışan gençlerle sohbet etti ve taleplerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:17 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
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