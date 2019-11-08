Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehirlerin, tarihi binaların silüetini bozan yapılara ilişkin kararlı duruşlarını Bodrum'da, Ayder'de, Uzungöl'de, Bursa'da gösterdiklerini belirterek, buna devam edeceklerini söyledi.

Bakan Kurum, tarihi Büyükşehir Belediye binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'nın deprem bölgesi olduğuna dikkati çekti.

Deprem bölgesiyle alakalı hızlı bir şekilde kentsel dönüşümün devam ettirilmesi gerektiğini, bu konuda bugüne kadar çok önemli adımlar atıldığını kaydeden Kurum, bu süreçleri daha da hızlandırarak Bursa'yı kentsel dönüşüme hazır hale getirmek istediklerini bildirdi.

Kurum, Beşyol Kavşağı'nın yapımının bir kısmının tamamlandığını aktararak, "Burada 11 bin metrekarelik bir alanımız var. Bu alana Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mız (TOKİ) önümüzdeki yıl mart ayında başlamak suretiyle 250 rezerv konut üretecek. Kavşak kollarında bulunan o yapıların dönüşümünü hızlı bir şekilde yapacağız. Bursa'ya yakışmayan bu görüntüyü de hızlı bir şekilde kaldırmış olacağız." diye konuştu.

Kurum, yıkılan Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu alanın millet bahçesi olarak ilan edildiğini hatırlatarak, oradaki çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini anlattı.

Yıldırım ilçesindeki Gökdere mevkisinde 200 bin metrekare boş alan bulunduğunu, oraya da millet bahçesi yapılacağını ifade eden Bakan Kurum, bu bölgenin içinde yürüyüş ve bisiklet yollarının, millet kıraathanelerinin olacağını, inşaatın 2020 yılında başlayacağını kaydetti.

Bakan Kurum Nilüfer ilçesinde daha önce başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında bazı sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, kentsel dönüşüm problemini aşacak plan hazırlıklarını yıl sonuna kadar yapıp vatandaşların önünü açmak istediklerini söyledi.

- Osmangazi'ye 110 bin metrekarelik millet bahçesi

Osmangazi ilçesindeki Soğanlı Mahallesi'nde, 110 bin metrekarelik alanı millet bahçesine çevireceklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu bahçe içinde kentsel dönüşümüyle birlikte bittiği zaman Soğanlı ve Osmangazi çok daha farklı bir konuma gelecektir. O mevkide etaplar halinde yapmış olduğumuz kentsel dönüşümün devamı niteliğinde 70 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşümün yedinci etabına başlıyoruz. Bu kapsamda TOKİ 500 konut rezerv üretecek ve oradaki hak sahibi vatandaşlarımızla hızlı, yerinde, gönüllü dönüşüm anlayışıyla Soğanlı'daki dönüşümün bir etabını daha tamamlayacağız. Bu dönüşüm süreci etaplar halinde devam edecek. Bir tarafta da Yıldırım'da Mevlana Mahallesi'nde kentsel dönüşüm sürecini devam ettiriyoruz. Orayı da etaplar halinde tamamlayacağız ve oraya da 500 konut rezerv yapmak suretiyle Mevlana Mahallesi'ndeki dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Bu çerçevede TOKİ, 2020 yılı içinde 500 konutun yapımına başlayacak."

-"Silüeti bozacak yapılara ilişkin duruşumuzu kararlı şekilde sergileyeceğiz"

Kurum, Mollaarap Mahallesi'nde de bir proje yürüttüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TOKİ, Yıldırım Belediyesi ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müz çıkacak proje çerçevesinde kentsel dönüşüm sürecini Mollaarap mevkisinde de başlatmış olacağız. Şehrimizin, tarihi binalarımızın silüetini bozan yapılara ilişkin kararlı duruşumuzu Bodrum'da, Ayder'de, Uzungöl'de, Bursa'da gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Bursa'da tower inşaat olarak bilinen inşaatın yıkımını Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştirdik. Şehirde vatandaşın problem olarak gördüğü, yıllardır bitmeyen metruk bina dediğimiz, yıkılma riski olan bina dediğimiz deprem riski olan binaların da yıkımını kararlı bir şekilde yapacağız. Ecdadın bize bıraktığı eserleri gölgeleyecek, o eserlerin önüne çıkacak, o eserlerin hakikaten vatandaşımız nezdinde silüetini bozacak tüm yapılara ilişkin bu duruşumuzu kararlı bir şekilde sergileyeceğimizi altını çizerek ifade etmek isterim."

Öte yandan Kurum, cuma namazı çıkışında cami avlusunda vatandaşlara lokma ikram etti.

(Bitti)