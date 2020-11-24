Bakan Kurum deprem konutlarını inceledi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un deprem konutlarını ziyaret etmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konutlarda incelemelerde bulunması

Toplu fotoğraf çekimi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konutlarda incelemelerde bulunması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un halı sahaya gelmesi

Çocukların kaleye top atması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kaleye top atması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çocuklara hediye vermesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Akçakiraz ve Yazıkonak Beldelerinde yapılan deprem konutlarını yerinde inceledi.