Bakan Kurum deprem konutlarını inceledi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un karşılanması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un deprem konutlarını ziyaret etmesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konutlarda incelemelerde bulunması
Toplu fotoğraf çekimi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konutlarda incelemelerde bulunması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un halı sahaya gelmesi
Çocukların kaleye top atması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kaleye top atması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çocuklara hediye vermesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Akçakiraz ve Yazıkonak Beldelerinde yapılan deprem konutlarını yerinde inceledi.
- Kaynak: AA
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