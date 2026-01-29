Bakan Memişoğlu "Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Güvenli Türkiye Paneli"nde konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün ülke genelinde, 64'ü yataklı, 79'u ayaktan olmak üzere 143 AMATEM ve ÇEMATEM'de toplam 1582 yatak kapasitesiyle hizmet sunuyoruz. Bağımlılıkla mücadelede 188 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve kısa adı BAHAR olan Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Merkezlerimizde destek ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz." dedi.

Memişoğlu, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Güvenli Türkiye Paneli" programına katıldı.

Burada konuşan Memişoğlu, bağımlılığın, insan sağlığını çok yönlü tehdit eden ciddi bir hastalık süreci olduğunu, öncelikle kişinin aklını ve iradesini zayıflattığını söyledi.

Bağımlılığın, insanı sağlıklı davranış kalıplarından ve toplumsal sorumluluklarından uzaklaştırdığını, bununla birlikte zaman içerisinde vücutta kalıcı hasarlara yol açtığını vurgulayan Memişoğlu, başta kanser olmak üzere pek çok kronik hastalığa zemin hazırladığını, bağışıklık sistemini zayıflatarak tedavisi uzun, zor ve meşakkatli sağlık sorunlarına neden olduğunu dile getirdi.

Memişoğlu, bağımlılıkla mücadelenin, yalnızca bugünü değil, geleceği de koruma mücadelesi olduğunu ifade etti.

Günümüzde uyuşturucu bağımlılığının olumsuz etkilerinin sadece kişiyle sınırlı kalmadığını aktaran Memişoğlu, "Güvenlikten sağlığa, ekonomiden adalete kadar pek çok alanda toplumsal sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle bağımlılıklar yalnızca bir güvenlik ya da halk sağlığı meselesi değildir. Dijital çağda bağımlılıklarla mücadele çok katmanlı ve bütüncül bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır." dedi.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletin tüm kurumlarıyla birlikte, bağımlılıkla mücadeleyi ortak akıl ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu koordinasyonunda hayata geçirdikleri, dördüncü eylem planı olan 2024-2028 Ulusal Eylem Planıyla tüm bağımlılıkları ve çağın yeni bağımlılık türlerini kapsamlı biçimde ele aldıklarına işaret eden Memişoğlu, "Çünkü biliyoruz ki bağımlılığın biçimi değişse de insan sağlığı ve toplum yapısı üzerindeki yıkıcı etkisi değişmemektedir. Sağlık Bakanlığı olarak bağımlılıklarla mücadelede sorumluluğumuzu yalnızca teşhis ve tedaviyle sınırlı görmüyoruz. Bağımlılığı öncelikle bir halk sağlığı sorunu olarak ele alıyoruz. Önleyici ve koruyucu hizmetleri sağlık politikalarımızın merkezine yerleştiriyoruz." diye konuştu.

"Tedavi ve rehabilitasyon altyapılarını güçlendiriyoruz"

Kemal Memişoğlu, asıl başarının insanların bağımlılıkla hiç tanışmaması olduğuna dikkati çekerek, bu sebeple, geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimi için sahada güçlü ve etkin bir koruyucu yapı oluşturduklarını söyledi.

İlgili kurumlarla yaptıkları işbirliklerinin, erken farkındalık çalışmalarının, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik eden programların ve ailelere yönelik rehberlik hizmetlerinin bu mücadelenin temel taşlarını oluşturduğunu aktaran Memişoğlu, bağımlılığın doğru yaklaşım ve desteklerle tedavi edilebilir bir durum olduğunun topluma daha çok anlatılması gerektiğini belirtti.

Memişoğlu, bağımlılıkla karşı karşıya kalan vatandaşlar için tedavi ve rehabilitasyon altyapılarını güçlendirdiklerini vurgulayarak, "Bugün ülke genelinde, 64'ü yataklı, 79'u ayaktan olmak üzere 143 AMATEM ve ÇEMATEM'de toplam 1582 yatak kapasitesiyle hizmet sunuyoruz. Bağımlılıkla mücadelede 188 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve kısa adı BAHAR olan Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Merkezlerimizde destek ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz." bilgisini verdi.

Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülkede bir ilk olan Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirten Memişoğlu, "180 bin metrekarelik alan, 75 bağımsız yapıdan oluşan merkezimiz 200 yatak kapasitesine sahiptir. Tüm bağımlılıklarla mücadele hizmetlerini tek çatı altında buluşturuyoruz. Bu projede terapi bahçeleri, yüzme havuzu, yaşam villaları, kütüphane, mesleki gelişim atölyeleri gibi faaliyetlerle rehabilitasyonu bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Böylece maddeden arınmış kişilerin topluma yeniden kazandırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, bağımlılıklarla mücadele kapsamında Adalet Bakanlığı ile birlikte, uyuşturucu suçu nedeniyle cezaevinde bulunan hükümlülerin, yeniden suça sürüklenmelerini önlemek amacıyla tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini yürüttüklerini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede 7 gün 24 saat ücretsiz danışmanlık hizmeti

Bağımlılıklarla mücadelede güçlü ve erişilebilir sağlık hizmetleri oluşturmanın temel öncelikleri olduğunu belirten Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, tütünsüz ve dumansız bir Türkiye hedefiyle yola çıktık ve son bir yıl içerisinde Sigara Bırakma Polikliniği sayımızı 467'den 1250'nin üzerine çıkardık. Aile Sağlığı Merkezlerinden gezici mobil istasyonlara, Sağlıklı Hayat Merkezlerinden şehir hastanelerine kadar tüm tesislerimizde tütün bağımlılığıyla mücadele ediyoruz. Ücretsiz ilaç temininden psikolojik desteğe kadar her aşamada vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Ayrıca 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve 191 Uyuşturucuyla Mücadele Danışma Hattı aracılığıyla 7 gün 24 saat ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Süreç boyunca düzenli aramalarla bağımlılığı olan vatandaşlarımızın takiplerini sağlıyoruz. Aile ile yakın çevreyi de sürece dahil ederek proaktif destek mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz."

Memişoğlu, bağımlılıkla mücadelede tedavi süreci kadar doğru ve sorumlu bir iletişim dili oluşturmanın da büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Her türlü bağımlılığı özendirici bir dille sunan, ayrıcalıklı bir kültür unsuru gibi gösteren yaklaşımlara karşı duruşumuz nettir, sıfır tolerans. İnsan hayatını merkeze alan açık, doğru ve temiz bir iletişim anlayışını savunmak hepimizin ortak sorumluluğudur. " dedi.

Özellikle sosyal medya mecralarında bulunan yanıltıcı içeriklere karşı Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile İletişim Başkanlığı ile koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, sağlıklı bireylerden oluşan güçlü bir toplum inşa etmek istediklerini, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık politikalarını da kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.