Bakan Pakdemirli: "Balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık' - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık"

6 saat önce

Bayburt'taki tarım ve orman sektörü temsilcileri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburt'ta tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Bayburt'taki tarım ve orman sektörü temsilcileri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburt'ta tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bu yıl bakanlığımıza küçük ölçekli avcılık yapan balıkçılarımız tarafından 12 bin 269 rekor sayılabilecek müracaat yapıldı. Biz de balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık. Bugün saat 18.00 itibarıyla, 2019 yılı için ?13 milyon liralık destekleme ödemesini balıkçılarımızın hesaplarına yatıracağız. Verdiğimiz bu destek balıkçı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun."

Bakan Pakdemirli: Balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık

Bekir Pakdemirli, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:44 Kaynak: AA
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