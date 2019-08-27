Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli'den taziye ziyareti
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Bakan Pakdemirli'den taziye ziyareti

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babası vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babası vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Pakdemirli, Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu'nun cenaze töreninin ardından, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki ailenin evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde kurulan taziye çadırına geldi.

Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bakan Pakdemirli, Sarıeroğlu'na başsağlığı dileklerini sundu, merhumun mekanının cennet olmasını diledi.

Ziyarette Vali Mahmut Demirtaş da hazır bulundu.

Jülide Sarıeroğlu, Bekir Pakdemirli, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:58 Kaynak: AA
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