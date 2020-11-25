Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, orman teşkilatına seslendi: "Hava gücü filomuzu daha da güçlendiriyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, orman teşkilatına seslendi: "Hava gücü filomuzu daha da güçlendiriyoruz"

25.11.2020 10:48

Son dakika gündem haberi... - Bakan Pakdemirli, orman teşkilatına seslendi: "Hava gücü filomuzu daha da güçlendiriyoruz" "Orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk" "Çocuklarımız kendi fidanlarını yetiştirmeye başlayacak" "Meyveli türlerden 20 milyona yakın fidan diktik.

- Bakan Pakdemirli, orman teşkilatına seslendi:

"Hava gücü filomuzu daha da güçlendiriyoruz"

"Orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk"

"Çocuklarımız kendi fidanlarını yetiştirmeye başlayacak"

"Meyveli türlerden 20 milyona yakın fidan diktik. Bu türlerle ağaçlandırma yapmaya devam edeceğiz"

"Bal ormanı sayısını 720'ye ulaştıracağız"

"Bu yıl 5000 personel alımı yaptık"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Döner Sermaye Bütçe Hazırlık toplantısında, Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarına seslendi.

Konuşmasında orman teşkilatının köklü teşkilat yapısına vurgu yaparak, 181 yıldır bilim ve teknolojinin ışığında, gurur veren nice başarılara imza attığını hatırlatan Bakan Pakdemirli "Bildiğiniz gibi, geçen yıl; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle; 11 Kasım günü, Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. ve o gün, 1 saatte en fazla fidan dikme rekorunu kırarak, anlamlı bir Giness rekoruna imza attık. Ayrıca ormancılık faaliyetlerimize halkımızı da dahil ederek, ülke genelinde 13,8 milyon fidanı toprakla buluşturduk" dedi.

Hava Gücü Filomuzu Daha da Güçlendiriyoruz

Orman yangınları konusuna da değinen Bakan Pakdemirli "Bildiğiniz gibi bu yıl, ülkemizin her yerinde, yoğun orman yangınlarıyla mücadele ettiğimiz zor bir yıl oldu. Malum, bu yıl, İnsansız Hava Araçlarını (İHA), orman yangınlarında sık sık kullandık. Hem ekiplerin müdahalesi, hem de ekiplerin yönlendirilmesi noktasında çok da faydasını gördük. Bu sayede yangına hassas ormanlarımızın bulunduğu bölgelerde, yangına ilk müdahale süresi 2003'te ortalama 40 dakika iken; bu süreyi 2020'de, 12 dakikaya indirdik. İnşallah 2023'e kadar, bu süreyi 10 dakikaya kadar indirmek için gerekli çalışmaları da yapıyoruz.

Yine 2020'de, ülkemizde ilk kez, 10 ton üzerinde su atabilen 2 amfibik uçak ve 1 helikopter kullandık. 2021'de de 4 Dron, 5 Amfibik Uçak ve 30 adet helikopter ile hava gücü filomuzu daha da güçlendireceğiz. Çünkü dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı 2020 yılından sonra, 2021'de de aynı meteorolojik risklerin olacağını tahmin ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Büyük Bir Ağaçlandırma Seferberliğine Daha İmza Attık

Bu yıl, 11 Kasım'da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde hem ülkemizde, hem de dünyamızda büyük bir ağaçlandırma seferberliğine daha imza attıklarını hatırlatan Bakan Pakdemirli şöyle konuştu:

Bir yandan görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken, bir yanda da genç kuşaklara tabiat sevgisini aktarmayı sürdürüyoruz. İşte bu hedef doğrultusunda; "Tohum Ver, Fidana Dönüşsün" Projesini başlattık. Bu projeyle; ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarımız, bu yıldan itibaren kendi fidanlarını yetiştirmeye başlayacak. Biz, onlara bir tohum vereceğiz, bunu büyüt, fidan yap diyeceğiz. Onlarda bir yıl boyunca, tohumun fidana dönüşmesi serüvenine bizzat şahitlik edecekler. ve bir yıl sonra, Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuğumuz, kendi sulayıp büyüttüğü fidanını toprakla buluşturacak" diye konuştu.

5.400 Köyde 20 Milyona Yakın Fidan Dikildi

5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi ile 5400 adet köyde ceviz, badem, kestane, zeytin, alıç ve ahlat gibi meyveli türlerden bugüne kadar 20 milyona yakın fidan diktiklerini belirten Bakan Pakdemirli "Bunlardan bir kısmı meyve vermeye başladı bile. Yine, bildiğiniz gibi özel ağaçlandırma mevzuatında yaptığımız değişiklikle birlikte; Nisan ayında birimlerimize ulaşan başvuruların değerlendirilmesinin bittiğini söyleyebiliriz. Eylül ayındaki müracaatlara ait değerlendirmeleri de bir an önce sonuçlandıralım. Sizden isteğim; ceviz, badem, kestane, zeytin gibi türlerle ağaçlandırma yapmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

2023 Yılı Hedefimiz, Orman Varlığını Ülke Yüzölçümünün %30'una Çıkarmak

Orman varlığını ise son 18 yılda 2,1 Milyon hektar artırmayı başardıklarının altını çizen Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:

"FAO raporuna göre, dünya orman varlığı sıralamasında 2015 yılında 47. sırada olan ülkemizi, 2020 yılında 26. sıraya yükselttik. Böylece orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduk. 2023 yılı hedefimiz ise, orman varlığımızı ülke yüzölçümünün %30'una çıkarmak"

Yanan Alanlar Başka Bir Amaçla Kullanılamaz

2020'de ABD'de yangın başına düşen alan 68 hektar, Kanada'da 76 hektar, İspanya'da 20,4 hektar, Fransa'da 7,6 hektar iken ülkemizde, bu yıl yangın başına düşen alanın 6,2 hektar olarak gerçekleştiğini belirten Pakdemirli "Bu veriler de gösteriyor ki, orman yangınlarıyla mücadelede ülkemiz, dünyadaki en başarılı ülkelerden biridir. Maalesef bu gerçekler görülmüyor, üstüne kamuoyunda gerçek dışı algı operasyonları yürütülüyor. Sizlerin bu konuda kamuoyunu doğru bilgilendirmeniz şart. Bazı çevrelerce, yangının kasti çıkarıldığına, yanan bölgelerin de imara açılacağı iftirasına maruz bırakılıyoruz. Halbuki yanan orman alanları, anayasamız ile güvence altına alınmıştır. Bu bölgelerin başka bir amaçla kullanılmasına asla müsaade edilmeksizin bir yıl içerisinde tekrar ağaçlandırılması zorunludur" dedi.

ORKÖY Bütçesini, 2021'de 300 Milyon Liraya Çıkarmayı Hedefliyoruz

Çalışmalarda orman köylülerini unutmadıklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli "Sosyal ve Ekonomik maksatlı ferdi desteklemeler için; 2020'de 251 Milyon 780 Bin Lira olan ORKÖY bütçesinin, 2021'de 300 Milyon Liraya çıkartılmasını hedefliyoruz. Ayrıca 14.023 orman köylüsünden tahsil edilmesi gereken yaklaşık 40 Milyon Lira değerindeki kredi taksitlerini, koronavirüs salgını nedeniyle başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle erteliyoruz. Bunun yanında, tüm desteklemelerde kredi faizi uygulamasına son verdik. ve her herhangi bir doğal afet durumunda 1 yıla kadar faizsiz olarak borç ertelenmesine de imkan sağladık" diye konuştu.

Bal ormanı sayısını 720'ye ulaştıracağız

Pakdemirli, "Bal Ormanları uygulamalarımız ve arıcılığa verilen desteklerle de, ülkemiz bal üretiminde dünyada Çin'den sonra ikinci sıraya yükselmiştir. 585 olan Bal Ormanı sayısını, 2023'te 720'ye ulaştırmak istiyoruz. Öbür yandan; 25 binden fazla istihdam ve milli ekonomiye 1 Milyar Liradan fazla katkı sağlayan 1.566 adet mesire yeri sayısını, 2023'te 1870'e, 26 adet olan Ekoturizm alanını da, 2023 itibarı ile 60 adet ekoturizm alanına ulaştırmayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Bu yıl 5000 bin personel alımı yaptık

Ormancılık çalışmalarında daha başarılı olabilmek için ihtiyaçlar doğrultusunda personel alımı yapıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli "Bu yıl, 700 daimi, 390 geçici olmak üzere, toplam 1090 işçi, 1200'ü mühendis olmak üzere 5000 memur, personel alımı gerçekleştirdik. 5000 geçici işçi alımı için de, yine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gerekli adımları atıyoruz" diye konuştu.

Pandemi ve bu yılki afetler nedeniyle çok çalıştıklarını yoğun mesailer harcadıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Şimdi 2021'de, 2020'den daha çok çalışma vakti. Benim size güvenim tam" diyerek sözlerini tamamladı.

Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, orman teşkilatına seslendi: Hava gücü filomuzu daha da güçlendiriyoruz
Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, orman teşkilatına seslendi: Hava gücü filomuzu daha da güçlendiriyoruz
Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, orman teşkilatına seslendi: Hava gücü filomuzu daha da güçlendiriyoruz
Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, orman teşkilatına seslendi: Hava gücü filomuzu daha da güçlendiriyoruz
Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, orman teşkilatına seslendi: Hava gücü filomuzu daha da güçlendiriyoruz
Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, orman teşkilatına seslendi: Hava gücü filomuzu daha da güçlendiriyoruz
Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, orman teşkilatına seslendi: Hava gücü filomuzu daha da güçlendiriyoruz
Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, orman teşkilatına seslendi: Hava gücü filomuzu daha da güçlendiriyoruz

Bekir Pakdemirli, Kasım, Milli, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, orman teşkilatına seslendi: 'Hava gücü filomuzu daha da güçlendiriyoruz' - Son Dakika


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