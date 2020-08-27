Bakan Pakdemirli, Soğukpınar ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesi kapsamında bölgedeki çalışmaları yerinde izledi.

Bakan Pakdemirli, selden zarar gören Soğukpınar ilçesinde, DSİ ve Orman Genel Müdürlüğü uzmanları ile birlikte yöredeki rüsubat ve bent temizleme çalışmalarını gözlemledi. Ardından, Bakan Pakdemirli üreticilerle buluştu, fındık topladı.