Bakan Pakdemirli: "Taklit ve tağşişi alışkanlık hale getirenleri meslekten, ticaretten men etmemiz... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli: 'Taklit ve tağşişi alışkanlık hale getirenleri meslekten, ticaretten men etmemiz... - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Taklit ve tağşişi alışkanlık hale getirenleri meslekten, ticaretten men etmemiz...

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşişi alışkanlık haline getirenlerin meslekten men, ticaretten men, gerekiyorsa hapis cezasıyla toplum sağlığını tehdit etmekten men edilmesi gerektiğini belirterek, "Çalışmalarımız bu yönde.

Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşişi alışkanlık haline getirenlerin meslekten men, ticaretten men, gerekiyorsa hapis cezasıyla toplum sağlığını tehdit etmekten men edilmesi gerektiğini belirterek, "Çalışmalarımız bu yönde. Gönlüm hapis cezasını isteyebilir ama tüm kurumların görüşleri önemli" dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC deniz geçişi isale hattında yaşanan arıza ve taklit ve tağşiş suçlarını işleyenlere yönelik yasal düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik asrın projesi deniz geçişi isale hattında sabotaj olmadığına inandığını söyleyerek, çalışmaların sürdüğünü ve kimsenin endişeye kapılmaması gerektiğini kaydetti. Pakdemirli, "Sabotaj olması için örgütlü bir şey olması gerekir. Çünkü 280 metre denizin altında şamandıranın kesilmiş olması lazım. 280 metreye dalabilen dalgıç ben tanımıyorum şu anda. Bunlar komplo teorilerinden öte bir şey değil. Olayın kaynağı doğal sebepler gibi görünüyor. Şu saatlerde de Devlet ve Su İşlerimiz genel ve teknik bir açıklamayı medyaya, gazetelerimize geçmiş durumda. En önemlisi Kıbrıs'ın susuz kalmamasıdır. Bu konuyla ilgili de hiçbir endişe olmasın" ifadelerini kullandı.


"Gönlüm hapis cezasını isteyebilir"


Taklit ve tağşiş suçlarını işleyenlere yönelik yasal düzenlemeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Pakdemirli, gönlünden geçen cezayı da açıkladı. Pakdemirli, "Mevcut mevzuattaki cezaların hepsini biz zaten en yüksek şekilde uygulayacağız. Bununla ilgili mevzuatımızı düzenledik. Ancak zaman zaman bu taklit ve tağşişi yapanlar, bize ödedikleri cezalardan daha fazla bir kazanç elde ettikleri için taklit ve tağşişi yapmaya devam edebiliyorlar. Bunu da farklı isimler altında, farklı şirketler ve farklı adresler altında yapabiliyorlar. Bunu engelleme konusunda bir yasal çalışma yaptık. Bu yasal düzenlemeyle önemli olan neticeyi almak. Bu durumu alışkanlık haline getirmiş olanlar, kişiler de, firmalar da yanlışlıklar yapabilirler. Önemli olan bir ve birden fazla yaparak bunu alışkanlık hale getirmiş olanları bu meslekten men, ticaretten men, gerekiyorsa hapis cezasıyla toplum sağlığını tehdit etmekten men etmemiz gerekiyor. Çalışmalarımız bu yönde. Gönlüm hapis cezasını isteyebilir ama tüm kurumların görüşleri önemli. Bununla ilgili yasal düzenleme hem külliyede hem de Mecliste çalışılıyor" dedi. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor
İYİ Parti'den Bahçeli'ye destek: 'FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkartılmalı' açıklamasını sonuna kadar destekliyoruz YSK'da yeni dönem! Başkan Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak Davutoğlu cephesinden Demirtaş'a sert sözler: Milletten özür dilemeli

Son Dakika Haberleri
22:47 Seyir halindeyken okey oynayan şoförün sürücü belgesine el konuldu - Son Dakika Haber
22:45 Trump'ın azil sürecinde yeni dönemeç! Temsilciler Meclisi, azil dosyasının Senato'ya gönderilmesini onayladı - Son Dakika Haber
22:41 BM Meteoroloji Ajansı: Sıcaklardan dolayı 2020 ve sonrasında 'aşırı doğa olayları' görülecek - Son Dakika Haber
22:38 ABD ile Çin arasında ticaret savaşının bitirilmesi yönünde ilk imza - Son Dakika Haber
22:31 Denizli'de soba faciasında ikizlerden biri hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
22:10 Son Dakika: Wikipedia saat 22.30 sıralarında erişime açıldı - Son Dakika Haber
22:06 Türkiye'den Libya açıklaması: Barışa katkı sağlayacaksa Mısır'la da konuşuruz - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 22:54:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli: "Taklit ve tağşişi alışkanlık hale getirenleri meslekten, ticaretten men etmemiz... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]