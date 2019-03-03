Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Bakan Pekcan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bakan Pekcan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Mutlu Aydemir, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, Karesi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de yer aldı.

Bakan Pekcan Başkan Zekai Kafaoğlu, Genel Sekreter Mustafa Küçükkapdan, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları tarafından belediye binası önünde karşılandı. Daha sonra Başkan Kafaoğlu Bakan Pekcan'a 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı fotoğrafı önünde anıt ile ilgili bilgiler verdi. Bakan Pekcan ardından anı defterini imzaladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı Balıkesir'de ağırlamaktan, misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirten Başkan Kafaoğlu, şehirde esnaf ve sanatkarın önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Balıkesir'in tarım şehri olarak Türkiye'yi doyuran il olduğunu hatırlatan Kafaoğlu, şehrin doğal zenginliği olan bir yapıya sahip konumda olduğunu söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleşen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kafaoğlu, günün anısına Bakan Pekcan'a Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen doğal ürünlerin yer aldığı hediye takdiminde bulundu. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:27 Kaynak: DHA

Zekai Kafaoğlu, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 37 Yıl Sonra Aynı Makam Odasında Son Dakika! Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangınla İlgili Valilikten Açıklama: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erdoğan'ın "Kuzey Kürdistan'a Defol Git" Sözlerine HDP'den Yanıt: Kovmaya Haddiniz Yok Erdoğan'dan "Oy Yoksa Hizmet Yok" Diyen CHP'li Başkan'a Tepki: AK Partili Olsa Bir Dakika Tutmam
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 18:58:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]