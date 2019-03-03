Bakan Pekcan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Ziyarette Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Mutlu Aydemir, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, Karesi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de yer aldı.



Bakan Pekcan Başkan Zekai Kafaoğlu, Genel Sekreter Mustafa Küçükkapdan, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları tarafından belediye binası önünde karşılandı. Daha sonra Başkan Kafaoğlu Bakan Pekcan'a 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı fotoğrafı önünde anıt ile ilgili bilgiler verdi. Bakan Pekcan ardından anı defterini imzaladı.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı Balıkesir'de ağırlamaktan, misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirten Başkan Kafaoğlu, şehirde esnaf ve sanatkarın önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.



Balıkesir'in tarım şehri olarak Türkiye'yi doyuran il olduğunu hatırlatan Kafaoğlu, şehrin doğal zenginliği olan bir yapıya sahip konumda olduğunu söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleşen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kafaoğlu, günün anısına Bakan Pekcan'a Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen doğal ürünlerin yer aldığı hediye takdiminde bulundu. - Balıkesir

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