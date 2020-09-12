Bakan Pekcan'dan, İhtisas Serbest Bölgesi'nde yatırım çağrısı - Son Dakika

Bakan Pekcan'dan, İhtisas Serbest Bölgesi'nde yatırım çağrısı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat, yazılım ve bilişim ürünü üretimi alanlarında ihracat odaklı olarak faaliyet göstermek isteyen yerli ve yabancı firmaları, İhtisas Serbest Bölgesi'ne yatırım yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Bakan Pekcan'dan, İhtisas Serbest Bölgesi'nde yatırım çağrısı, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat, yazılım ve bilişim ürünü üretimi alanlarında ihracat odaklı olarak faaliyet göstermek isteyen yerli ve yabancı firmaları, İhtisas Serbest Bölgesi'ne yatırım yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan yaptığı yazılı açıklamada İhtisas Serbest Bölgeleri'ne yönelik çalışmalarda gelinen son aşamayı değerlendirdi. Pekcan "Sağlanan ilave teşviklerle birlikte İhtisas Serbest Bölgelerimizin yasal altyapı çalışmaları tamamlanırken, yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde faaliyet göstermek isteyen firmaların bölgeye kabulüne başlandı. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat, yazılım ve bilişim ürünü üretimi alanlarında ihracat odaklı olarak faaliyet göstermek isteyen yerli ve yabancı firmaları, İhtisas Serbest Bölgesi'ne yatırım yapmaya davet ediyoruz" dedi.

İhtisas Serbest Bölgeleri Projesi'nin hayata geçirilmesi amacıyla, 9 Haziran 2020 tarihinde 2635 sayılı İhtisas Serbest Bölgeleri'nde Sağlanacak Destekler Hakkında Kararın yayımlandığını hatırlatan Pekcan, şöyle devam etti: "Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek sektörlerde ihracat hedefiyle faaliyet gösterecek firmalara istihdam ve kira desteği sağlanmasının ve bu bölgeleri kuracak olan ana yatırımcılar olan kurucu ve işletici şirketlere, yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarı için faiz veya kar payı desteği verilmesine imkan tanındı. Söz konusu Karar, 1985 yılında Serbest Bölgeler Kanunu ile uygulamaya giren ülkemiz serbest bölgeciliğine de inovatif bir vizyon kazandırdı. İhtisas Serbest Bölgeleri Projesinin hayata geçirilmesinde ikinci olarak, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı da 21 Ağustos 2020 tarihinde yayımlandı. Bu karar ile de İhtisas Serbest Bölgeleri'nde yazılım ve bilişim sektörlerinde yapılacak yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına alınarak, yatırımlara faiz desteği ve sigorta primi işveren hissesi desteği sağlandı."

Gelinen aşamada, kira, nitelikli istihdam gibi nakit destekler ve vergi istisnaları gibi ilave teşviklerle birlikte, bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkanları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerinin yasal altyapısının hazırlanması çalışmalarının tamamlandığını bildiren Pekcan, "Gerek yeni ihtisas serbest bölgesi kurulması için olabilecek yatırım projelerinin değerlendirilmesi, gerek 20 Şubat 2020'de ilan edilen İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde faaliyet göstermek isteyen firmaların bölgeye kabulü başlandı. İhtisas Serbest Bölgeleri'mizde yatırım yapacak veya yeni İhtisas Serbest Bölgesi kurmak isteyen ya da işletmeye talip, yerli ve yabancı şirketleri de projeleri ile birlikte Bakanlığımıza davet ediyoruz. İhtisas Serbest Bölgeleri, kurumlar arası işbirliğinin güzel bir örneği olarak Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacak. İhtisas Serbest Bölgeleri projesine vermiş oldukları destek ve bugüne kadar göstermiş oldukları iş birliği ve katkı için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.


Ruhsar Pekcan, İstanbul, İhracat, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 13:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan'dan, İhtisas Serbest Bölgesi'nde yatırım çağrısı - Son Dakika Ekonomi

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