Bakan Pekcan, Türkiye-Avrupa iş konseyleri başkanlarıyla görüştü Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Pekcan, Türkiye-Avrupa iş konseyleri başkanlarıyla görüştü Açıklaması

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini ortaya koymak ve çözüm önerilerine ilişkin yol haritalarını belirlemek amacıyla ihracatçı sektörler ve dünya genelindeki ticaret müşavirleriyle gerçekleştirdiği bölgesel görüşmelerin ardından, yurt dışındaki...

Bakan Pekcan, Türkiye-Avrupa iş konseyleri başkanlarıyla görüştü Açıklaması, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini ortaya koymak ve çözüm önerilerine ilişkin yol haritalarını belirlemek amacıyla ihracatçı sektörler ve dünya genelindeki ticaret müşavirleriyle gerçekleştirdiği bölgesel görüşmelerin ardından, yurt dışındaki iş konseyi başkanlarıyla da toplantılara başladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda ilk olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonunda Türkiye-Avrupa iş konseyleri başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüşen Pekcan, görüş ve önerileri dinledi.

Pekcan, bu kritik günlerde söz konusu görüşmelerin önem arz ettiğini belirterek, "Bu dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Bakanlığımız ve kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber çok önemli tedbirler aldık. Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş hep beraber sıyrılıyoruz, Türkiye diğer ülkelerden sağlık konusunda aldığı tedbirlerle pozitif ayrıştı. İnşallah pandemi sonrası da ticaret hacmimizde göstereceğimiz ivmelenme, alacağımız ekonomik tedbirlerle ve sizlerle beraber oluşturacağımız yol haritaları, atacağımız adımlarla bu ayrışmayı ekonomi ve ticaret alanında da gösterebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel anlamda pandeminin ekonomi üzerinde etkilerinin henüz tam olarak görülmediğini belirten Pekcan, bu kapsamda IMF ve Dünya Bankasının büyüme tahminlerinde bulunduğunu, Dünya Ticaret Örgütünün de iyimser ve kötümser tabloları paylaştığını anımsattı.

Pekcan, 30 Nisan'da Avrupa Merkez Bankasının ekonomik daralmanın Avrupa bölgesinde yüzde 5 ile 12 olmasını öngördüğüne işaret ederek, "Bu oranlar IMF tarafından da Dünya Ticaret Örgütü tarafından da zaman zaman paylaşılıyor. Hem oranların hem de aradaki makasın büyüklüğü insanların ne kadar belirsiz bir ortamda ve öngörülemez bir ortamda süreci yönetmeye çalıştığının da açık bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19'un ihracata etkisi

Türkiye'nin 2020 yılına ihracat artışıyla başladığını, ilk iki ayda ihracatın yüzde 4,1 arttığını hatırlatan Pekcan, pandemi nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere önemli ihraç pazarlarındaki talep daralmaları ve karantina önlemleri nedeniyle ihracatta son 2 aydır düşüş görüldüğünü bildirdi.

Pekcan, Bakanlığın ve devletin destekleri, iş dünyasının ihracatçılarla el birliğiyle güçlü bir ivmelenmeyle toparlanma sürecine girileceğini vurguladı.

Avrupa'nın, Türkiye'nin en büyük, Türkiye'nin de Avrupa'nın 6'ncı büyük ticaret ortağı olduğu bilgisini veren Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kalite, inovasyon standartlarımızı koruyarak bir üst seviyeye yükseltmemizde Avrupa ile iş birliğimizin önemli katkıları olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. Avrupa bizim için aynı zamanda yatırım kaynağı. İş konseylerimizin de desteğiyle Avrupa menşeli sermayenin ve 'know-how'un Türkiye'de yatırım yapmaya yönlendirilmesi son derece önemli."

Avrupa ile coğrafi yakınlığın büyük avantaj olduğuna, bu kapsamda lojistik merkezlerin de önem kazandığına dikkati çeken Pekcan, Türkiye'nin ürünlerindeki kalite üstünlüğü, güvenilir tedarikçi konumu ve erken teslimatlarıyla ön sıralara yükselmesi gerektiğini aktardı.

"İş dünyasının katkıları önemli"

AB ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusunun da kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

"Avrupa Komisyonu, Konseyden Aralık 2016'dan itibaren yetki bekliyor. Aralık 2019'da AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede kendilerinin bizi desteklediklerini, üye ülkeler nezdinde de girişimlerini sürdürdüklerini ifade ettiler. Kesin üyeliğin dışında artık Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin menfaatine olduğunun herkes farkında. Mevcut anlaşmada, tarım, hizmetler, e-ticaret, kamu alımları yok, dolayısıyla bütünsellikten uzak. Biz en üst düzeyde hükümetler arası görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz, burada iş dünyamızın destekleri ve onların kendi muhatapları üzerinden bu sürece yapacakları katkılar son derece önemli. Sizlerin bu konudaki katkılarınızı önemsiyoruz."

Pekcan, Brexit sürecine de son derece önem verdiklerini belirterek, "Geçen hafta İngiltere Ticaret Bakanı Elizabeth Truss ile görüştük. Bizim teknik çalışma grubumuz 7'nci toplantıyı gerçekleştirdi. Bu ekibin çalışmalarını hızlandırması konusunda kendisiyle de mutabakata vardık. AB Komisyonu Ticaret Komiseri Phil Hogan ile yaptığımız görüşmede de Avrupa Birliği ile İngiltere'nin Brexit konusunda yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin de paralel bir STA imzalaması konusunda mutabık durumdayız. Bunları da kendileriyle paylaştık. Bu süreci en iyi şekilde yürütmek için gayret sarf ediyoruz ancak AB ile anlaşması sürüncemede kaldığı ölçüde bizim anlaşmamızı da geciktiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:28 Kaynak: AA


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