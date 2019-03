Bakan Selçuk: "2004 Yılından Bu Yana İş Verenlerimiz 149 Milyar TL'lik Destek Sağladık"

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde başlatılan İstihdam Seferberliği kapsamında İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması düzenlendi. Etkinlikte konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk prim teşviklerinin hayata geçirildiği 2004 yılından bu yana iş verenlere 149 milyar TL'lik destek sağlandığını belirtirken, bu sene asgari ücret desteği 12 ay olarak uygulanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde başlatılan İstihdam Seferberliği kapsamında, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin ev sahipliğinde 'İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması' gerçekleştirildi. Etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal , TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve İstanbul iş dünyası temsilcileri katıldı. Bakan Selçuk : "İstanbul'da 520 bini aşkın iş verenimiz var"Türkiye'nin potansiyeli yüksek ve insan gücü bakımından çok güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, "Türkiye'nin sahip olduğu gerçek potansiyeli ortaya çıkarabilirsek dünyanın 10 güçlü ekonomisinden biri olmaması elden bile değil. Bunu yapabilmemiz çok mümkün. İstanbul, kadim medeniyetimizin başat şehri olmasının yanı sıra ekonomide, ticarette ve ürettiği katma değerle de sanayimizin lokomotif şehirlerinden biri olmaktadır. İstanbul, kuşkusuz bu günlere işçilerimizin, sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın emeğiyle gayretiyle ve girişimci ruhu ile geldi. Burada 520 bini aşkın iş verenimiz var. Cumhurbaşkanımıza verilen 2,5 milyon işçi sözü için yaklaşık 900 bini İstanbul'a ait. Kaba bir hesapla 520 iş veren olarak herkes 2'şer işçi istihdamını sağlarsa bu sayı hayli hayli aşılıyor" dedi."Son 16 yılda iş verenlerin girişimci ruhuyla Türkiye, 3,5 kat büyüdü"Son 16 yılda iş verenlerin girişimci ruhuyla, azmiyle cesaretiyle ve çalışkanlığıyla Türkiye'nin 3,5 kat büyüdüğü ifade eden Bakan Zümrüt Selçuk, "Bu iş verenlerle oldu. Bu süreçte uygulamaya koyduğumuz reformlarla iş yapma kolaylığı bakımından da dünyada 43'üncü sıraya kadar yükselttik. 2002 yılında 720 bin olan sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Aynı dönemde İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından yararlanan kişi sayımızda 3,1 milyona ulaştı" şeklinde konuştu."Türkiye, 8,3 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı"Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti: "İstihdam seferberliğini burada konuşuyoruz. Başta AB olmak üzere dünyadaki birçok ülke 2007'den sonra küresel krizin yıkıcı etkileri yaşarken ülkemiz, küresel krizden bu yana yaklaşık 8,3 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. 2018'in İŞKUR verilerine baktığımız zaman, geçen yılın ilk 2 ayına göre işe yerleştirme oranlarımız yüzde 10 oranında daha iyi durumda. Diğer bütün verilerde trende çok güzel gidiyor. İnşallah Ocak 2019 yılında daha yüksek istihdamla tamamlayacağız. Zaten iş verenlerin 2,5 milyon istihdam sözünü gerçekleştireceğine inanıyoruz".2016'da başlatılan asgari ücret desteğinin bu sene de devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, "Bu sene asgari ücret desteğinde artı oluşturduk; geçtiğimiz yıl 9 ay olarak uygulanmıştı, bu sene destek 12 ay olarak uygulanacak. Ek olarak 500 ve üzeri çalıştıranlara 101 lira, daha küçük işletmelere asgari ücret desteğimizi arttırarak 150 lira destek veriyoruz. Şu anda 18 ayrı teşvik ve uygulamamız mevcut. Bu 18 ayrı teşvik ve uygulamamızdan 1,7 milyona yakın iş verenimiz, 11 milyondan fazla sigortalımız hali hazırda destek alıyorlar. Verdiğimizi pirim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bu yana iş verenlerimiz 149 milyar TL'lik destek sağladık. 2019 İstidam Seferberliği'nde İstanbul'un lider şehir olarak gerçekleştireceğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu.Hisarcıklıoğlu: "İstihdam seferberliğini, 81 il 160 ilçede, 365 oda ve borsamız üstlendi"İstihdam seferberliğini, 81 il 160 ilçede, 365 oda ve borsanın üstlendiğini vurgulayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bakanımızla 25 Şubat istihdam seferberliğini başlattık. 81 il 160 ilçede, 365 oda ve borsamız bu işi üstlendi. Her ildeki oda ve borsa bünyesinde destek ve teşvik tanıtım merkezlerini kurduk. Böylece bu kampanyayı, tüm ülke çapında tanıtıyor ve en geniş katılımı sağlanmasına çalışıyoruz. Çalışma Bakanımız sayesinde kamuda bu işe büyük destek veriyor. Bakanlığımızın yerel teşkilatı, her ilde yanımızda ve bizimle birlikte çalışıyor. Bütün illerde valilerimiz onların liderliğinde kaymakamların, muhasebeciler, mali müşavirler ile ortak toplantılar düzenliyoruz. İllerdeki en büyük ve en çok istihdam sağlayan firmalara, ulaşıyor bire bir görüşüyoruz. Yerel basında da istihdam seferberliğini tanıtıyoruz. Tüm bu yapılan çalışmalarda, yakında bizzat takip ediyoruz. Sadece 15 günlük çalışmalar, iki kitap olacak şekilde toplanmış vaziyette. 81 il 160 ilçede bin 600 sayfayı bulan tanıtımlar başladı" ifadelerini kullandı."Dünyanın en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar"İş dünyasına ve iş verenlere çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin, istihdam kampanyasına katılın ve bu tarihi desteklerden muhakkak faydalanın. Biz küçük firmayız, ilave bir kişi alacak olsak ne olacak demeyin. Bizler işsizliğe karşı istihdam safının yanında yer almalıyız. Ben her gün Anadolu'da oda ve borsa başkanlarıyla tek tek konuşuyorum. Hepsinin birinci gündemi; istihdam kampanyası. Her il hedefini belirledi, bunun için gece gündüz çalışıyorlar. İlk gelen sinyallerde olumlu. İstihdam da pozitif bu 15 günlük çalışmaların sonucunda pozitif ivmeyi başlattık. Dünyanın en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'ye istihdam sağlayanlar oldu. Yarınında en çok kazananları, bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar ve insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin hem ekonomimizin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun. Bu topraklarda, bereketi ve umudu hiç kaybetmedik kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir geleceğe merhaba demek için burada iş var, burada AŞ var, burada gelecek var diyoruz" diye konuştu.Uysal: "İstanbul, istihdam da kişi başı ortaya çıkarılan değerde açık ara önde"Etkinlikte konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul olarak, biz iş verenlerde sayı bakımından 3'de 1'in altındayız ama ihracatta yüzde 50'ye yakınız. Ticarette yüzde 50'ye yakınız. İstihdam da kişi başı ortaya çıkarılan değerde de çok açık ara öndeyiz. Türkiye genelinde bir istihdam seferberliği var ise bu seferberlikte İstanbul işverenlerimizin fonksiyonu ne olacak dersek ortaya şöyle bir tablo çıkıyor: Üretmede, ihracatta, ticarette merkez konumunda olan İstanbul istihdam seferberliği konusunda da üzerine düşeni yapmalı, Türkiye'ye örnek olmalı. Eğer işveren sayısı adına 3'de 1'ken ihracat adına yüzde 50 ise kişi başı üretimde Türkiye genelinde kıyaslandığı zaman çalışanların kişi başı ortaya çıkardığı değerde açık ara Türkiye genelinden önde ise bu seferberlikte de İstanbullu işverenlerimiz kendi üzerine düşeni yapmalı" açıklamasında bulundu.Uysal, sözlerini şöyle tamamladı: "Eğer ekonominin lokomotifi İstanbul diyorsak; İstanbul'un istidam seferberliğine katkısı, istihdam seferberliği, daralan ekonomiye ve ticarete karşı bir mücadele ise bu mücadelede önemli bir dönüm noktası manasına gelir. Bizler İstanbullu işverenler olarak yapacağımız her istihdamın sadece kendi iş yerimize üretimimize bir katkı değil, ticaretin ve ihracatın merkezi olmada İstanbul'a bir katkıdır. Daralan ekonomide, ticarette ona karşı mücadelede o iş yerine alınan işçinin ciddi bir katkısı ve ülkemizdeki bu seferberliğin ülke genelinde çok yaygınlaşması ve sahiplenmesi adına da önemli bir katkı olarak bakılması gerekir. Bakanlığımız, istihdam seferberliğinde gerçekten çok önemli katkı sağlıyor. Bizlerde İstanbul Belediyesi olarak, işverenlerimize ne tür katkı olabilir ya da dolaylı katkılar olabilir her konuda adım atmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta, İstanbul'da alım adına çok önemli bir fonksiyon olan İSKİ'mizin yerli ve milli araç seferberliğini başlattık. Büyükşehir Belediyesi olarak bizde işveren konumundayız 80 binin üzerinde çalışanımız var. Evet sorunlarımız var, evet sıkıntılarımız var hep beraber inşallah düzelteceğiz". - İSTANBUL