Bakan Selçuk: "Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30...

Bakan Selçuk: "Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz- 4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30 Aralık – 7 Ocak tarihleri arasında yapabilecek"

Bakan Selçuk: "Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz- 4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30 Aralık – 7 Ocak tarihleri arasında yapabilecek" - ANKARA

Ziya Selçuk, KPSS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30... - Son Dakika

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