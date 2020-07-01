Bakan Selçuk: "Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30...
Bakan Selçuk: "Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz- 4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30 Aralık – 7 Ocak tarihleri arasında yapabilecek"
Bakan Selçuk: "Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz- 4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30 Aralık – 7 Ocak tarihleri arasında yapabilecek" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:57 Kaynak: İHA
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