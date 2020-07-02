Bakan Selçuk: Meslek liselerinde iş garantili bölümler açıyoruz - Son Dakika

Bakan Selçuk: Meslek liselerinde iş garantili bölümler açıyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek liselerindeki üretim ve altyapı çalışmalarımız devam ediyor.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek liselerindeki üretim ve altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Mesela elektrikli otomobil, tarım, maske makinesi gibi alanlarda ihtiyacı karşılayacak iş garantili bölümler açıyoruz ve bunların sayısını artırmak, bu potansiyeli harekete geçirmek için çalışıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Selçuk, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında Karabük ve Aksaray'daki öğretmenlerle bir araya geldi. Videokonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıları, binlerce öğretmenin yanı sıra aileleri de evlerinde takip etti. Bakan Selçuk, Karabük programında meslek lisesi öğretmenlerinin; mesleki eğitimdeki çalışmalarla ilgili sorularını cevapladı. Selçuk, "Meslek liselerindeki üretim ve altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Otomasyon ve sürekli dönüşen bir teknoloji söz konusu. Biz bu doğrultuda sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde liselerimizde yeni bölümler açıyoruz. Mesela elektrikli otomobil, tarım, maske makinesi gibi alanlarda ihtiyacı karşılayacak iş garantili bölümler açıyoruz ve bunların sayısını artırmak, bu potansiyeli harekete geçirmek için çalışıyoruz" dedi.

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Bakan Selçuk, Türkiye'nin salgın döneminde meslek liselerinin başarısını G20 ülkelerinin eğitim bakanlarıyla da paylaştığını söyledi.

BAŞARILAR DİLEDİ

Bakan Selçuk, ikinci buluşmasını Aksaray'da görev yapan öğretmenler ile gerçekleştirdi. 2003'ten beri Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan son olarak personel genel müdürüyken Aksaray Valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu da buluşmaya katıldı. Kentteki tüm meslektaşları adına Vali Aydoğdu, Bakan Selçuk'a 'Hoşgeldiniz' dedi. Bakan Selçuk, eğitimci bir valinin Aksaray'a önemli katkılar sağlayacağına duyduğu inancı belirterek Aydoğdu'ya başarılar diledi. Bakan Selçuk, tavsiye isteyen aday öğretmen Hande Ozan'a şu yanıtı verdi:

"Öğretmenlik çocuklara bir şey öğretmekten ziyade öğretmenin kemale ermesidir. Olgunlaşan öğretmen çocuklara çok daha faydalı olur. Mümkün olduğunca yeni çıkan yayınları takip etmek, alandaki akademisyen ve uzmanlarla irtibat halinde olmak sizlere katkı sağlar. Ama alan bilgisi tek kanattır ve tek kanatla uçamazsınız. Diğer kanadınızda da bir takım sanatsal sportif beceriler konusunda derinleşmeniz lazım."

'TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ MESLEK HAYATIMIN HAYALİ'

Programda, Dilek Akça'nın daha fazla atölye oluşturulması talebi üzerine Bakan Selçuk, "Tasarım Beceri Atölyeleri benim meslek hayatımın hayalidir. Mümkün olduğu kadar okullardaki uygun alanları atölyelere dönüştüreceğiz. EBA Yaz Okulu'nda da atölyeler ile çok güzel kuşaklar var. Evin bir köşesi de atölye olabilir önemli olan çocukların duyumsayarak üretim bazlı iş yapmaları. Böylelikle çocuklarımızın neye yatkın olduklarını çok daha erken dönemde deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacağız" dedi.


Ziya Selçuk, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:32 Kaynak: DHA

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