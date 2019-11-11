Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk Sinop'ta şehit ailesini ziyaret etti
Son Dakika Politika Bakan Selçuk Sinop'ta şehit ailesini ziyaret etti

Bakan Selçuk Sinop'ta şehit ailesini ziyaret etti

7 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sinop'ta şehit ailesini ziyaret etti.

Bakan Selçuk Sinop'ta şehit ailesini ziyaret etti, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sinop'ta şehit ailesini ziyaret etti.

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programına Sinop'tan canlı bağlanan, fidan dikiminin ardından Gündüzlü Bakım Merkezi'nin açılışını yapan Bakan Selçuk, Valiliği ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Köksal Şakalar, Bakan Selçuk'a el işlemesi keten örtü hediye etti.

Selçuk, daha sonra Vali Köksal Şakalar ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Bakanlığına bağlı kurum yetkililerinden kentteki çalışmalar hakkında brifing aldı.


Buradaki toplantının ardından Selçuk, 2012 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Bülent Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Bakan Selçuk, bir süre şehidin ailesiyle görüştü.

Ziya Selçuk, Sinop, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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