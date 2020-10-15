Bakan Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı paketi ile yaklaşık 40 milyar lira destek sağladık" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı paketi ile yaklaşık 40 milyar lira destek sağladık"

15.10.2020 13:50
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Pandemi döneminde 3.6 milyon çalışana kısa çalışma ödeneği desteği verdik.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Pandemi döneminde 3.6 milyon çalışana kısa çalışma ödeneği desteği verdik. Sosyal koruma kalkanı paketimiz ile 40 milyar liraya yakın destek sağladık" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ev sahipliğinde düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi döneminde işverenler ve sosyal desteğe ihtiyaç duyanlara verilen destekler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Salgın döneminde çalışma hayatına yönelik birçok tedbirin hayata geçirildiğine vurgu yapan Selçuk, "Biz salgından çok öncesinde duruma hazırlıklıydık. Türkiye'de çok kapsamlı bir sağlık sigortası uygulamamız var. Sağlık altyapımız çok iyi durumda. Sağlık çalışanlarımızın yeterliliği çok iyi seviyede. Salgın başlamadan altyapı ve sağlık sigortaları anlamında çalışmalarımız çok iyi durumdaydı. Salgın döneminin başında ekonomik istikrar kalkanı paketinin açıklanması ile çok iyi tedbirler aldık. Sosyal yardım desteği kapsamında 1.8 milyon haneye biner liralık destek verdik. İstihdamı koruyabilmek adına kısa çalışma ödeneği uygulamasını hayata geçirdik. Bu ödenek ile işverenlerimize ve çalışanlarımıza destek verdik. 3.6 milyon kişi kısa çalışma ödeneği desteğimizden faydalandı. Ekim ayına geldiğimizde kısa çalışma desteği alan 3.6 milyon kişi 1 milyon kişiye düştü, normalleşmeye geçen işyerlerimiz içinde destek vermeye devam ediyoruz. Nakdi destek ve işsizlik ödemelerimiz devam ediyor. Bu dönemde 40 milyar liraya yakın destek sağladık. Bu süreç boyunca desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

"Kadınlarımızın iş, aile, yaşam dengesini sağlama noktasında kolaylaştırıcı adımları atıyoruz"

Kadınların iş hayatına katılımıyla ilgili de konuşan Selçuk, "Kadınların iş hayatında olmasını destekliyoruz. Çalışan kadınları doğum izinleri, kreş bakım hizmetleri, yarım çalışma imkanları gibi uygulamalarımızla destekliyoruz. Kadınlarımızın iş, aile, yaşam dengesini sağlama noktasında kolaylaştırıcı adımları atıyoruz" diye konuştu.

Salgın döneminde çalışma hayatında değişikliklerin olduğuna da değinen Selçuk, bu dönemde dijitalleşmenin önem verilmesi gereken bir konu haline geldiğini söyledi. Selçuk, "Salgın dijital dönüşüm sürecini hızlandırdı. Dijital dönüşüme yeni dönemde daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Uzaktan çalışmaya alıştık. Esnek çalışma modelleri hayatımıza girdi, bu esnek çalışma modellerini daha da geliştireceğiz" açıklamalarında bulundu.

Türkiye'nin genç nüfusunun çok yüksek olduğunu, bunun bir avantaj olduğunu da dile getiren Selçuk, "Genç nüfusumuz çok yüksek. Bu dinamik nüfusu, insan kaynağımızı doğru bir şekilde değerlendirebilirsek Türkiye dünyadaki ilk 10 ülkeden biri olacak. Kadınımız, erkeğimiz, gencimiz hep beraber üretimin içinde olmalıyız. Üretimimizi arttırmak adına kadın kooperatiflerimizi çok önemsiyoruz. İŞKUR ve SGK'da teşvikler aracılığıyla işverenlerimize daha fazla üretmeleri için 19 değişik teşvik paketiyle destek oluyoruz. Üretimi ve yatırımı kolaylaştıracak bütün imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye katma değeri yüksek üretimleri gerçekleştirecek. Bu salgından en az hasarla çıkıp önümüzdeki yıllarda daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı paketi ile yaklaşık 40 milyar lira destek sağladık
Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı paketi ile yaklaşık 40 milyar lira destek sağladık
Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı paketi ile yaklaşık 40 milyar lira destek sağladık
Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı paketi ile yaklaşık 40 milyar lira destek sağladık

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye, Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Selçuk: 'Sosyal Koruma Kalkanı paketi ile yaklaşık 40 milyar lira destek sağladık' - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti standına saldırı! Olay anı anbean kamerada G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Son Dakika! Ermenistan Terter'de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri vurdu: 3 ölü Son Dakika! Ermenistan Terter'de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri vurdu: 3 ölü         
13:11
70 yıllık kimlik hasreti, hukuk mücadelesinin ardından son buldu 70 yıllık kimlik hasreti, hukuk mücadelesinin ardından son buldu         
12:41
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın         
11:31
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı         
10:05
MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı         
09:56
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor         
09:11
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 14:06:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk: "Sosyal Koruma Kalkanı paketi ile yaklaşık 40 milyar lira destek sağladık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei