Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan 'daha az dezenfektan' uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan 'daha az dezenfektan' uyarısı

23.10.2020 12:39
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan 'daha az dezenfektan' uyarısı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, veli, öğretmen ve okul çalışanlarına çağrıda bulunarak "Ellerimizi daha çok yıkayıp daha az dezenfektan kullanmaları konusunda çocuklarımıza örnek olalım" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, veli, öğretmen ve okul çalışanlarına çağrıda bulunarak "Ellerimizi daha çok yıkayıp daha az dezenfektan kullanmaları konusunda çocuklarımıza örnek olalım" dedi.

Ziya Selçuk, Twitter hesabından öğrencilerin dezenfektan kullanımı yerine ellerini yıkamaya öncelik vermesine ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk, "Veli, öğretmen, okul çalışanlarımız sizlerden bir ricam var; Ellerimizi daha çok yıkayıp daha az dezenfektan kullanmaları konusunda çocuklarımıza örnek olalım. Çocuklarımızın okulda el hijyeni için su+sabun+20 saniye yeter bize. Hadi, hep birlikte başaralım" ifadelerini kullandı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -


Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan 'daha az dezenfektan' uyarısı

Ziya Selçuk, Atama, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan 'daha az dezenfektan' uyarısı - Son Dakika

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