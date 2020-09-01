Bakan Selçuk, TEMA Vakfının çevrim içi Saha Koordinasyon Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Bakan Selçuk, TEMA Vakfının çevrim içi Saha Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak doğanın eğitimle iç içe olmasını önemsediklerini belirterek, "Dünya genelinde alışılagelen çalışmaların yanında son dönemdeki uzaktan eğitim faaliyetlerimizde de öğrencilerimizin öğrenme yaşamlarında doğayı daha aktif...

Bakan Selçuk, TEMA Vakfının çevrim içi Saha Koordinasyon Toplantısı'na katıldı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak doğanın eğitimle iç içe olmasını önemsediklerini belirterek, "Dünya genelinde alışılagelen çalışmaların yanında son dönemdeki uzaktan eğitim faaliyetlerimizde de öğrencilerimizin öğrenme yaşamlarında doğayı daha aktif kullanmaları gayreti içindeyiz." dedi.

TEMA Vakfının her sene düzenlediği Saha Koordinasyon Toplantısı, bu yıl Kovid-19 gündemi sebebiyle ilk kez çevrim içi gerçekleşti.

Türkiye'nin 80 ilinden 500 gönüllünün ve genel merkez çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ana esin kaynağı Vakfın Kurucu Onursal Başkanlarından merhum Hayrettin Karaca oldu.

Hayrettin Karaca ve onun "Param var ama hakkım yok." felsefesini sembolize eden kırmızı süveterinden hareketle toplantının teması "kırmızı" olarak belirlendi.

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanlarından Nihat Gökyiğit'in de video aracılığıyla mesajını paylaştığı toplantının açılış konuşmalarını, Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Genel Müdür Başak Yalvaç Özçağdaş yaptı.

Toplantının öne çıkan konukları, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ve psikolog-yazar Doğan Cüceloğlu oldu.

Vakfın gelecek yılki hedeflerini ve yeni projelerini Genel Müdür Özçağdaş paylaşırken, Ataç ise vakfın gelecek dönemdeki stratejik hedeflerini anlatarak Toprak Dede'nin izinde yıllardır bitmeyen bir enerjiyle TEMA Vakfı için emek veren tüm gönüllülere teşekkür etti.

Toplantının son günü gönüllülerle mesajını paylaşan Vakfın Kurucu Onursal Başkanlarından Gökyiğit ise "Doğayı üzmeyelim." diyerek doğayla barışın gündemde tutulması gerektiğini belirtti.

"Öğrencilerimizin doğayı daha aktif kullanmaları gayreti içindeyiz"

Saha Koordinasyon Toplantısı'nın konuklarından Milli Eğitim Bakanı Selçuk da MEB olarak TEMA Vakfı ile gerçekleştirilen projelerin detaylarından bahsederken, hepsine ayrı ayrı çok değer verdiğini dile getirdi.

Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak doğanın eğitimle iç içe olmasını önemsemekteyiz. Dünya genelinde alışılagelen çalışmaların yanında son dönemdeki uzaktan eğitim faaliyetlerimizde de öğrencilerimizin öğrenme yaşamlarında doğayı daha aktif kullanmaları gayreti içindeyiz." dedi.

Öğrencilerin öğrenme ortamlarını tabiatla bütünleştirmek için yapılan çalışmalara da değinen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yüz yüze eğitim döneminde hazırlamış olduğumuz ara tatil uygulamalarında öğrencilerimizin ve velilerimizin doğada birlikte yapacağı aktiviteler planladık. Öğrencilerimizin tabiatı, tarihi ve yaşadığı coğrafyayı daha iyi anlaması, özümsemesi ve bu doğal değerlere sahip çıkması için bu bir fırsattı ve bu planlamaların ülkemizde gelecek yıllarda da imkanlar doğrultusunda planlanacağı kanısındayım. Bu ara tatil döneminde öğrencilerimize şahsiyet kazandıracak olan öğretmenlerimizin de doğada yapacağı birçok çalışmayı planladık.

Bu çalışmalar 81 ilin şartlarına uygun bir şekilde en ince ayrıntı düşünülerek planlanmış ve uygulanmasında başarı elde edilmiştir.

Öğrencilerimizle önemli günlerde ( 23 Nisan, Hayrettin Karaca Anısına vb) dikmiş olduğumuz fidanlar artık öğrencilerimizin ülke genelinde gerçekleştirdiği standart bir doğa çalışması haline gelmiştir. Bu çalışmalarla çocuklarımız kendi elleriyle fidanları toprağımızla buluşturmuştur.

Uzaktan eğitim döneminde hazırlamış olduğumuz materyallerle (Arkadaş, Tohum, Tatil kitapları, Ders kitaplarındaki etkinlikler, EBATV içerikleri) çocuklarımızı doğayla iç içe olan bir öğrenme yöntemine yöneltiyoruz. Çocuğumuz yoğurt mayalıyor, bir gün çiçek bakımı yapıyor, diğer gün doğada ailesiyle yürürken doğa fotoğrafı çekiyor, başka bir gün civardaki meşe ağaçlarının dibinde palamut arayıp saksılarda fidan yetiştiriyor ve yeşerttiği fidanı doğaya kazandırıyor."

"Çocuklarımız yeter ki daha iyiyi daha güzeli öğrensinler, yeter ki Anadolu'nun bereketli toprağına, suyuna, gür ormanlarına benzesinler ve çiçek olup açsınlar. Şahsımın bir öğretmen olarak istediği tek şey budur. Biz öğretmenler olarak gece gündüz çalışmaya razıyız." diyen Bakan Selçuk, TEMA Vakfına ve doğa gönüllüsü tüm öğretmenlerin verdiği emeğe teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

"Biz insanlar doğadaki diğer canlıların yaşam alanlarına çok müdahale ediyoruz"

Prof. Dr. Ateş Kara da gerçekleştirdiği sunumla, Kovid-19 virüsü ve pandemi sürecine dair bilgi paylaştı.

Gündemi değerlendiren Prof. Dr. Kara, şunları dile getirdi:

"Nüfusumuz ve tüketimimiz arttıkça diğer canlıların yaşam alanlarına müdahale etmeye başladık. Yakın dönemde ölümcüllüğü çok yüksek olan ebola salgınını yaşamıştık. Bunun ortaya çıkış nedeni de insanların normalde yaşamadıkları alan içerisinde bir otoyol açmak istemeleriydi. O büyük salgın, otoyol yapımında kendi yaşam alanlarından edilen şempanzelerin farklı alanlara geçişi sırasında, yarasalara geçirdikleri virüsün, insanlara bulaşması ile başlamıştı."

Bu tarz salgınların dönem dönem tekrar yaşanabileceğini belirten Kara, tek sağlık kavramı ile insan, hayvan ve hatta bitki ve çevre sağlığının birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

Kara, "Ne zaman biz sığırları, ineği evcilleştirdik ve sütten faydalanmaya başladık; o zaman tüberküloz ile daha çok karşılaşmaya başladık ve zaman içerisinde onu öğrendik. Ne zaman ki atı evcilleştirdik, nezleye neden olan virüs ile hasta olmaya başladık ancak bunlar uzun sürelerde ve bizler öğrenerek gerçekleşti. Ancak bugün çok hızlı bir şekilde farklı yaşam alanlarına ve doğaya müdahale ediyoruz ve bilmediğimiz, tanımadığımız yeni mikroorganizmalarla karşılaşıyoruz ve yeni salgın riskini de artırıyoruz." diye konuştu.

Hayrettin Karaca, TEM Otoyolu, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk, TEMA Vakfının çevrim içi Saha Koordinasyon Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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