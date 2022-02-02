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Bakan Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı - Son Dakika

Bakan Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

02.02.2022 17:42

- Bakan Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı.

- Bakan Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı.

Ankara'da bir süredir tedavi gören Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi memleketi Trabzon'un Araklı ilçesine getirilirken, ilçedeki Hacı Hasan Cami'nde ikinci namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ilçe belediye başkanları, il emniyet müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Yılmaz, Hürriyet mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze namazının ardından ilçe halkı ile bir süre görüşen Bakan Soylu'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bakan Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Bakan Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
Bakan Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı

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Servet Yılmaz, Ayşe Yılmaz, Ankara, Cenaze, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın annesi Ayşe Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı - Son Dakika
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