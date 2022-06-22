Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun güvenlik kameralarından izlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

İŞ AKDİ SONA ERDİRİLDİ

İBB, Bakan Soylu'yu güvenlik kamerasından izlediği belirtilen personelin iş akdinin sona erdirildiğini duyurdu. "Büyükşehir Belediye Müfettişlerimiz tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde 28.03.2022 tarih ve İBB-295/01 sayılı Tevdi Raporu tanzim edilmiştir" denilen açıklamada olaya iliş detaylar paylaşıldı.

"İÇİŞLERİ BAKANI'NI İZLEDİĞİ TESPİT EDİLDİ"

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mezkûr Rapora göre; Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Komuta Merkezi Zabıta Amirliğinde Güvenlik Sistemleri Teknisyeni olarak görev yapan İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER) uhdesinde işçi statüsünde bulunan İ-40229 sicil numaralı Ali Furkan KARAKAŞ'ın 16.10.2021 ve 17.10.2021 tarihlerinde saat 00:00:27 ile 00:05:49 arasında Haliç Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne doğru komut vererek İçişleri Bakanını izlediği tespit edilmiş olup, hazırlanan Tevdi Raporu; konunun adli açıdan takibi ve soruşturulması için 30.03.2022 tarih ve 473872 sayılı yazımız ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, personel hakkında disiplin işlemlerinin temini için 30.03.2022 tarih ve 476262 sayılı yazımız ile İSPER A.Ş. ye gönderilmiş ve İSPER A.Ş. tarafından söz konusu personelin iş akdi sonlandırılmıştır."

BAKAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

Bakan Soylu, bugün yaptığı açıklamada, şunları söylemişti: "İstanbul Emniyeti bir olayı aydınlatmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kamera merkezine girdiğinde, beni izlediklerini fark ediyor. İstanbul'da çalıştığım Balat'taki bir deniz polisi karakolunu izledikleri anlaşılıyor. Misafirlerim geliyor; misafirlerimi kapıda karşılarım ve gönderirim. Bunun üzerine düştük; mülkiye müfettişi, polis müfettişleri görevlendirdik. Görüntüleri izlediler. Beni bilerek, zoom'layarak izlemişler. Suç duyurusunda bulunduk, dosyayı mahkemeye ilettik. Bunları belirleyince, dosya mahkemeye gidince Büyükşehir Belediyesi de kendilerince bir iç soruşturma başlatmış. Bir kişiyi belirlemiş, işten atmışlar."